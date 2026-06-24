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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حمودة: محمد صلاح هرم مصر الرابع.. وحسام حسن أسطورة في اللعب والتدريب

محمد صلاح
محمد صلاح
عبدالله هشام

تحدث أحمد حمودة نجم المقاولون العرب السابق، عن فوز منتخب مصر أمام نيوزيلندا وتصدر المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم.

وقال حمودة خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "سعيد جدا بفوز المنتخب الوطني أمام نيوزيلندا وتصدر المجموعة عن جدارة واستحقاق".

وأضاف حمودة: "هناك 5 لاعبين تحديدا في المنتخب ظهروا بشكل رائع في مباراتي كأس العالم سواء أمام بلجيكا أو نيوزيلندا ، وهم محمد صلاح وزيكو ومهند لاشين ومحمد هاني ومصطفى شوبير".

وتابع: "هناك حالة من الانقسام بين الجمهور وتشجيع اللاعبين على أساس أنديتهم وهذا الأمر يحزن ولا بد من تشجيع جميع اللاعبين لأنهم يمثلون المنتخب الوطني ويرتدون قميص مصر".

وواصل: "لا بد من إعطاء حسام حسن والمنتخب الوطني حقه في الوصول لهذا الإنجاز وتحقيق أول فوز في تاريخ المنتخب في كأس العالم، مؤكدًا أن محمد صلاح قدم كل شيء للمنتخب الوطني وهو "الهرم الرابع" في مصر".

وشدد: "حسام حسن هو أسطورة في اللعب بدون شك وكل اللاعبين كانوا يتمنون أن يصبحوا مثله وحاليا العميد أصبح أسطورة في التدريب، وعندما منحنا حسام الثقة نجحنا في تحقيق الفوز ونتائج تاريخية".

واختتم: "أتمنى فقط أن يحافظ حسام حسن على أسطورة محمد صلاح وعدم تبديله في المباراة لأن نجوم المنتخبات مثل ميسي وكريستيانو لا يتم تغييرهم في المباريات".

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