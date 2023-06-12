الأهلي يلحق بمانشستر سيتي.. 6 فرق تأهلت لكأس العالم للأندية في السعودية

عرض برنامج صباح الخير يا مصر، تقرير فيديو بعنوان " الأهلي يلحق بمانشستر سيتي.. 6 فرق تأهلت رسمياً إلى كأس العالم للأندية في السعودية".

وجاء فى التقرير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه التحية و التهنئة لـ النادي الأهلي و الجماهير بعد الفوز على الوداد المغربي.

وأوضح التقرير أن المدير الفني، تحدث عن الخطط، و التدريبات التى تم التمرين عليها، قبل الفوز على الوداد، وكشف كولر، المدير الفني لـ الأهلي، أن سعيد بهذه البطولة.

أكدت القناة أن الأهلي يلحق بمانشستر سيتي، و6 فرق تأهلت رسمياً إلى كأس العالم للأندية في السعودية.