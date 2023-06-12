بعد التتويج بـ بطولة أفريقيا .. أول تصرّف من مدرب الأهلي

أعلن اللاعب أحمد حسن عن سفر مارسيل كولر إلى سويسرا لقضاء أجازة بعد التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وكتب أحمد حسن:"مارسيل كولر يطير إلى سويسرا لقضاء أجازة بعد التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا".

أكد أحمد عيد عبدالملك، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي يعتبر من أبرز المدربين في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن بيتسو موسيماني أيضا كان من المدربين الجيدين للغاية، مؤكدا أن المدرب السويسري في الوقت الحالي حقق إنجازات رائعة منذ بداية الموسم.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "كولر مدرب ناجح لكن لا يقارن بموسيماني الذي توج ببطولتين لدوري الأبطال، وفنيا في الوقت الحالي كولر نجح في تنظيم الفريق بشكل جيد، وبدأ يعلم مفاتيح انتصارات الفريق، ولذلك نجح في إدارة منظومة الأهلي بشكل جيد".