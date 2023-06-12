بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وسيارة جامبو بالشرقية

أصيب 9 أشخاص بكدمات وكسور بأمكان متفرقة بانحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم سيارة جامبو وأخري ميكروباص بكوبري غيتا أمام عزبة شرف الدين طريق بلبيس -مسطرد وتم نقل المصابين الي مستشفيات بلبيس والزوامل وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتم إخطار الأجهزة الأمنية وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي بلبيس بإستقبال كلا من "سعيد م ف " 42 سنة مصابا بكدمة بالأنف وسحجات و"اسماعيل م ا" 53 سنة مصابا بجرح قطعي بالحاجب الأيمن وكدمة بالعين اليمني وسحجات وكدمات و"رضا ط ع" 56 سنة مصابا بجرح قطعي بالساق اليسري وأخر بالرأس و"محمود م ح" 57 سنة و"عبد الجليل ع م" 30 سنة و"رضا م ف" 54 سنة و"حسين م ص" 40 سنة جميعهم مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم .

فيما أستقبلت مستشفي الزوامل كلا من "نبيل ا ح ع" 18 سنة مصابا بكسر بالساق اليسري و"عبد الرحمن ا م ق" 25 سنة مصابا بكسر بالزراع الأيمن والرجل اليسري جميعهم مقيمين قرية سلمنت دائرة مركز بلبيس وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم سيارة جامبو وأخري ميكروباص بكوبري غيتا أمام عزبة شرف الدين طريق بلبيس -مسطرد وتم نقل المصابين الي مستشفي بلبيس وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتم إخطار الأجهزة الأمنية وتحرير محضر بالواقعة.