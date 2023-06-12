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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ننشر توصيات المؤتمر الثانى لغرفة الصناعات الغذائية

صدى البلد

أوصى المشاركون بالمؤتمر السنوي الثاني الذي نظمته غرفة الصناعات الغذائية تحت عن عنوان “الاستدامة وزيادة الاستثمار فى التصنيع الغذائى” بضرورة إلغاء العقوبات الخاصة بحبس المستثمرين بقانون رقم 1 لسنة 2017، والاكتفاء بوجود لجنة تظلمات داخل الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، والتى يكون دورها اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مستثمر مخالف بدلا من اللجوء للنيابة العامة.

 وطالب أشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات بضرورة قيام وزارة الزراعة بوضع استراتيجية للتصنيع الزراعى ، ووضع خطة للارشاد الزراعي ، بحيث يتم تحديد الحاصلات الزراعية الصالحة للتصنيع لزيادة القيمة المضافة بقطاع الصناعات الغذائية .

وأشار إلى ضرورة منع تداول أو طرح منتجات لشركات غير مسجلة بالهيئة العامة لسلامة الغذاء فى الأسواق ، مع ضرورة تفعيل الدور الرقابي للهيئة داخل الأسواق ، مع تحديد جدول رقابي على أسواق المحافظات المختلفة.
 

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