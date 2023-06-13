بسبب كانتي.. حقيقة رحيل طارق حامد عن اتحاد جدة

علق الإعلامي هاني حتحوت على أنباء رحيل طارق حامد عن فريق اتحاد جدة السعودي؛ حال تعاقد العميد مع الفرنسي نجولو كانتي، لاعب تشيلسي الإنجليزي.

وقال الإعلامي هاني حتحوت في برنامجه "الماتش" المذاع عبر قناة "صدى البلد":" بحسب الأنباء الواردة من السعودية، تاريخ الإصابات التي يعاني منها نجولو كانتي، قد تشكل مشكلة في اجتيازه الكشف الطبي، وهذا ما يؤخر إتمام الصفقة".



وأضاف هاني حتحوت:" إذا تعثرت صفقة نجولو كانتي فمن الأقرب استمرار طارق حامد مع اتحاد جدة، والعكس صحيح، حال تعاقد اتحاد جدة مع كانتي بالتأكيد سيرحل طارق حامد".

وأتم هاني حتحوت:" الاحتمال الأول هو الأقرب للواقع ببقاء طارق حامد مع اتحاد جدة الفترة المقبلة".

ونجح طارق حامد رفقة أحمد حجازي في التتويج بلقب الدوري السعودي 2022-2023 وكأس السوبر السعودي في الموسم ذاته.