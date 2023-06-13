قال الدكتور عماد زهران استشاري الجلدية، أن البهاق هو حالة جلدية مزمنة ولا يعتبر مرضًا معدًّا، ولا يؤثر بشكل مباشر على الصحة العامة. ومع ذلك، يمكن للبهاق أن يؤثر على الجوانب النفسية للمريض، مما يمكن أن يؤثر على جودة الحياة والصحة النفسية.

هل يمكن للبهاق أن يؤثر على الصحة العامة؟

وأوضح من خلال تصريحات خاصة لصدى البلد، في بعض الحالات، يمكن أن تسبب البقع البيضاء التي تظهر على البشرة عند المصابين بالبهاق شعورًا بالخجل والاعتزاز والقلق، مما يؤثر على الثقة بالنفس والعلاقات الاجتماعية والعملية. وقد يؤدي ذلك إلى الاكتئاب والقلق والعزلة الاجتماعية.

ومن المهم أن يتلقى المريض الدعم النفسي والعلاج اللازم للتعامل مع جوانب البهاق النفسية، بالإضافة إلى العلاج الطبي اللازم لتحسين مظهر الجلد وتخفيف الأعراض. وينصح بالتحدث مع الطبيب المختص لتحديد أفضل خيارات العلاج والإجراءات التي يمكن اتباعها لتحسين جودة الحياة العامة.