سقوط أمطار في الشيخ زايد

شهدت منطقة الشيخ زايد خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء تساقط أمطار خفيفة .

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أتربة ورمال مثارة نتيجة رياح جنوبية نشطة تصل الي حد العاصفة تكون ذروة الحالة في وقت الظهيرة علي كل من : شمال الصعيد (الفيوم - بني سويف- المنيا - اسيوط- سوهاج -قنا) ، المدن المطلة علي خليج السويس ، محافظة البحر الأحمر ، الصحراء الغربية

ومن المتوقع ان يشهد اليوم الثلاثاء 13 يونيو نشاط للرياح علي مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والاتربة علي المناطق المكشوفة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة علي مناطق في السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وسيناء قد تمتد الي مناطق القاهرة الكبرى علي فترات متقطعة.