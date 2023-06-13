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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة الدقهلية: توفير 151 طبيبا وزائرة في امتحانات الثانوية العامة

وكيل صحة الدقهلية
وكيل صحة الدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن هناك تنسيقا تاما مع مديرية التربية و التعليم لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لطلاب الثانوية العامة أثناء أداء الامتحانات.

وأضاف مكين  أن هناك ١٥١ لجنة امتحانية على مستوى محافظة الدقهلية قام التأمين الصحى بتوفير ١١٣ طبيبا و زائرة و مديرية الشئون الصحية وفرت ٣٩ طبيبا وزائرة و ذلك للتعامل الفورى مع اى حالات طارئة داخل اللجان.

و أكد وكيل وزارة الصحة  ان هناك سيارات إسعاف تتمركز فى نقاط قريبة من لجان الامتحانات و ذلك للتدخل ونقل اى حالات إصابة لأقرب مستشفى حفاظا على صحته.

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