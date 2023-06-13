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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق سانت كاترين بجنوب سيناء

صورة ارشيفية لانقلاب
صورة ارشيفية لانقلاب ميكروباص بسانت كاترين

أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق سانت كاترين – المفارق بمحافظة جنوب سيناء.
تلقى اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا من غرفة عمليات النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق سانت كاترين – المفارق، وأسفر الحادث عن اصابة سيف الدين عادل عبد المنعم، 18 عامًا، من القاهرة بكدمات متفرقة بالجسم، ومنصور فتحي منصور، 25 عامًا من القاهرة اشتباه كسر بالرسغ الأيمن، ونادر عبد الهادي إبراهيم، 28 عامًا من حلوان اشتباه ما بعد الارتجاج، هاجر راضي أبو الحسن، 24 عامًا من حلمية الزيتون، جرح بفروة الرأس، وزينة عادل عبد المنعم، 22 عامًا من حلمية الزيتون، اشتباه خلع بالكتف الأيسر، عبد الرحمن مصطفى محمد، 56 عامًا من القاهرة، جرح أسفل العين اليمنى وسحجات متفرقة بالجسم، وأمينة ماهر عبد الغنى، 26 عامًا من القاهرة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.
جرى نقل المصابين إلى مستشفى سانت كاترين المركزي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث.

انقلاب ميكروباص

IMG_٢٠٢٣٠٦١٣_٠٩٢٩٤٤
IMG_٢٠٢٣٠٦١٣_٠٩٢٩٤٤
اصابة أشخاص انقلاب ميكروباص طريق سانت كاترين

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