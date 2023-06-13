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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن الأزمة في اليمن

اليمن
اليمن

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج سافر إلى السعودية أمس لتعزيز الجهود لتوسيع الفوائد المستمرة للهدنة وإطلاق عملية سلام شاملة.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم حل للصراع اليمني في أقرب وقت ممكن.

وأوضحت أن الولايات المتحدة تعمل عن كثب مع الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين للبناء على الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في اليمن.

وعلى جانب آخر، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، ضرورة الاستمرار في بذل الجهود لإيجاد حل سياسي للصراع في اليمن، ودعم جهود الشعب اليمني نحو بلورة خارطة للمستقبل لاستعادة استقرار اليمن وتنميته ورخاء شعبه.

جاء ذلك خلال لقائه، في مقر الأمانة العامة بالرياض، بالمبعوث الخاص للسويد إلى اليمن السفير بيتر سيمنبي، حيث شدد البديوي على أهمية الدفع بالحل السلمي وإيجاد أرضية قوية لانطلاق المسار السياسي بين المكونات اليمنية كافة لدعم الحل السياسي في اليمن، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).

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