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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"أوبك" : القطاع غير النفطي في الإمارات يواصل النمو خلال 2023

أوبك
أوبك

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أن القطاع غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة من المتوقع أن يواصل زخم النمو القوي في العام 2023 .

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، فقد أضافت "أوبك"، في تقريرها لشهر يونيو 2023، أن التوقعات بنمو القطاع غير النفطي مبنية على زخم النمو المحقق في العام الماضي 2022.

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وأشار تقرير "أوبك" إلى التعافي القوي لقطاع السفر والسياحة في الإمارات، لافتا إلى أن مطار دبي الدولي شهد زيادة بنسبة 55.8% على أساس سنوي في عدد المسافرين خلال الربع الأول من العام الجاري ليصل إلى نسبة 95.6% من مستويات ما قبل جائحة "كوفيد -19".

ونوه التقرير إلى أنه من المتوقع أن يتجاوز عدد المسافرين في الإمارات خلال العام الحالي 2023، الأرقام المسجلة في عام 2019.

وذكر أن الانتعاش القوي الذي يشهده القطاع السياحي في الإمارات، إلى جانب الدعم الحكومي وعوامل أخرى ستسهم في دعم النمو الاقتصادي الشامل وقدرة الإمارات على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وأوضح التقرير أن مؤشر مديري المشتريات في الإمارات ظل عند مستوى مرتفع حيث سجل مستوى 55.5 في مايو الماضي، مما يشير إلى استمرار الاتجاه التوسعي.

الامارات اوبك منظمة الدول المصدرة للنفط القطاع غير النفطي دولة الإمارات العربية المتحدة

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