يونس مخيون: الإخوان فكّروا في مواجهة الحشود بالحشود في 30 يونيو |فيديو

تحدّث الدكتور يونس مخيون، رئيس مجلس شيوخ حزب النور، عن لقاء الحزب مع وفد من قيادات جماعة الإخوان ليلة 30 يونيو، مشيرًا إلى أن قيادات الإخوان استخفوا تمامًا بحركة تمرد.

وقال “مخيون” خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، ببرنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "وجهة نظرنا كانت أنه لا بد من حل المشكلة وليس تجاوزها" موضحًا أن الورقة التي قدمناها لقيادات الإخوان كانت تحتوي على أشياء سهلة التنفيذ من أجل نزع فتيل الأزمة وقتها.

وتابع: "لو قيادات الإخوان استجابوا وسمعوا الحلول كانت الأزمة انتهت، ويومها محمد مرسي أخرج ورقة من جيبه وقال هذه مبادرة من الجيش وقرأها، وكل الموجودين للأسف رفضوا ما عدا حزب النور".

بداية التفكير في اعتصام رابعة

واستكمل: "سعد الدين الكتاتني قال وقتها إيه اللي دخل الجيش في الموضوع"، مضيفًا: "وقتها نصحناهم وطالبنا بتأجيل إعلان المحافظين وقولنا أنتوا كدة تضعوا البنزين على النار لكن وجدنا منهم عدم استجابة".

وأردف: "عندما تمت دعوتنا يوم 21 يونيو كانت فكرة الجماعة مقابلة الحشود بالحشود، وكان وقتها بداية التفكير في اعتصام رابعة، لكننا رفضنا تمامًا المشاركة".