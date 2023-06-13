يونس مخيون: الإخوان سلوكياتهم في الانتخابات غير أخلاقية.. ويستهينون بسفك الدماء

قال الدكتور يونس مخيون رئيس مجلس شيوخ حزب النور، إنه من ضمن خلافنا مع الإخوان أن لا توجد داخل الدولة جماعة لها بيعة، هنا أصبح توجد دولتين، ورئيس الجمهورية سيكون ولاؤه لمن.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، وأضاف أن الإخوان لا يهتمون بالأمور الشرعية العلمية، وكانت سلوكياتهم في الانتخابات غير أخلاقية، ويستهينون بالدماء في رابعة وغيره، ويسارعون بالتكفير.

وأوضح أن الدعوة السلفية الخاصة تعرف من هم الإخوان وإلى أين يريدون أن يسوقوا الناس ويخدعوهم، وهناك السلفية العامة المنتشرة في القاهرة، وهم لا يحصنون أنفسهم من الانجرار للعنف، وهم من كانوا في صف الإخوان في رابعة وقبلها، مثل حازمون وغيرهم، بينما موقفنا هو ضرورة حل الأزمة لا تصعيدها.