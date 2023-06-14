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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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يونس مخيون: الأمن أنقذ «برهامي» من محاولة اغتياله على يد الإخوان|فيديو

الدكتور يونس مخيون،
الدكتور يونس مخيون، رئيس مجلس شيوخ حزب النور

قال الدكتور يونس مخيون، رئيس مجلس شيوخ حزب النور، إنه بعد 30 يونيو، تعرّض حزب النور لاستهداف من الإخوان، وتعرّض منزل الدكتور ياسر برهامي للهجوم، كما أنه تلقى تهديدًا بالقتل.

 

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإخوان وضعوا قائمة اغتيالات للقادة الدعوة السلفية وكان من ضمنها أيضًا شيخ الأزهر، كما أنه كانت هناك محاولة اغتيال للشيخ ياسر برهامي والأمن أحبطها، وتم القبض على مجموعة في الإسكندرية تخطط لاغتياله، مؤكدًا أنه نتيجة لموقفهم تعرضوا لأذى شديد من الإخوان واتباعهم.

 

 الشيخ ياسر برهامي

 

وتابع: تعرّضوا للسب والشتيمة، والهجوم على منزل الشيخ ياسر برهامي، ومحاولة اغتياله نتيجة لموقفهم ضد الإخوان.

يونس مخيون حزب النور قائمة اغتيالات محمد الباز الشيخ ياسر برهامي

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