يونس مخيون: الإخوان شوهوا حزب النور بعد تقديمه مبادرة لحل الأزمة في 2013



قال الدكتور يونس مخيون رئيس مجلس شيوخ حزب النور، إن الحزب كان على اتصال مع حزب الحرية والعدالة، لكن بعد وصول مرسي للحكم بدأوا يبتعدون عنا، وخلال أزمة مرسي وجبهة الإنقاذ، قدمنا مبادرة لا يوجد بها انتخابات رئاسية، طلبات بسيطة، تغيير الحكومة وإشراك التيارات في الحكم، وكل الأحزاب وافقت عليها عدا الإخوان.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الإخوان شوهوا حزب النور وشنوا حملة شعواء عليه بعد هذه المبادرة، وقالوا إن النور ارتمى في أحضان العلمانيين، وفي الحقيقة كنا نتواصل مع الجميع، ونريد وجود مساخات مشتركة مع الجميع.

وتابع أن الإخوان كانوا يحقدون على حزب النور، ولا يريدون له أن يلعب دورا ويأخذ مساحة كبيرة، ويرون أنهم ظلوا 80 عاما حتى يصلون للحكم، بينما حزب النور حديث النشأة، حتى حين صياغة الدستور قرروا اختيار اللجان دون وجود 48 شخصا من لجنة الـ100، وعرضوا علينا حصص بعض الأحزاب المنسحبة، ورفضنا وتمسكنا بحصة حزب النور فقط.