طارق الشناوي لحديث القاهرة: عواطف شيرين تسبق عقلها وعادت لقوتها

أكد طارق الشناوي، الناقد الفني، أن هناك لحظات سلبية وعدم نجاح أو معارك مع شركات الإعلان سبب في إعلان اعتزال أحد الرموز والفنانيين، مؤكدًا أن شيرين أعلنت عن اعتزالها لأكثر من مرة وعادت مرة أخرى.

وأشار "الشناوي"، خلال حواره مع برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، مع إلى أن نجلاء فتحي لم تعلن عن اعتزالها واكان اعتزالها صامت وانسحبت من المجال، مؤكدًا أن سعاد حسني قررت في داخلها لم تواجه الناس بملامحها الأخيرة وزيادة وزنها، وكان بداخلها إحساس بالرقة، لم تتصالح مع ملامحها وهو سبب عدم ظهورها قبل وفاتها.

مؤكدًا أن الفنانة شيرين عبدالوهاب أعلنت أكثر من مرة اعتزالها وعواطفها تسبق عقلها، منوهًا بأن عادت لنفس قوتها.

وتابع الشناوى خلال حواره : "الجمهور طماع ويريد دائمًا أن يرى الفنان"، مشددًا على أن الفنان الذي يعاني من أزمات اخلاقية ويعود يكون هناك إقبال جماهيري عليه، موضحًا أن المجتمع متغير.