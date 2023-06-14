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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هتسيب فراغ كبير.. رسالة مؤثرة من أكرم توفيق لـ «حمدي فتحي»

حمدي فتحي
حمدي فتحي

حرص نجم الأهلي أكرم توفيق علي توجيه رسالة للاعب حمدي فتحي بعد ضمة لنادي الوكرة القطري.

وكتب أكرم توفيق عبر حسابه بموقع انستجرام : كنت عارف ان اليوم دا هيجي وتحترف عشان دا حقك، بس الاكيد إنك هتسيب فراغ كبير في خطة كولر، بالتوفيق يا نجم مصر .

وأكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن نادي الوكرة القطري ضم حمدي فتحي لاعب وسط فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي.

 

وكتب فرج عامر: فتحي حمدي إلى الوكرة القطري نظير مبلغ خرافي ليصبح أغلى لاعب تم بيعه في الخليج العربي وسوف يحصل على أعلى أجر سنوي للاعب مصري في الخليج العربي.

 

وقال “ميدو” في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي أتم اتفاقه مع الوكرة بـ 3 ملايين دولار، مقابل شراء حمدي فتحي ويحصل الأهلي على 500 ألف دولار، وفقاً لنسبة مشاركات اللاعب مع الفريق القطري في الموسم المقبل، فضلًا عن 15% من إعادة بيعه".

 

واختتم: "أرى أن الصفقة جيدة للغاية، والأهلي سيكون قادرًا على تعويض حمدي فتحي بمبلغ الـ 3 ملايين دولار ولا يجب أن يفكر الأهلي مرتين بشأن بيع حمدي فتحي، وفي حالة توقيع الأهلي مع محمد رضا بوبو، لاعب فيوتشر، كبديل لحمدي فتحي سيكون إضافة كبيرة للأهلي".

 

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