محافظ الجيزة يتابع تنفيذ مشروع إنشاء موقف سرفيس التحرير

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة ميدانية بحي بولاق الدكرور لمتابعة جهود تحسين منظومة النظافة ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية ومنع التعديات على الطريق العام وعدداً من المشروعات الجارية .

شملت جولة اللواء أحمد راشد شوارع الشوربجى والتحرير وزنين ومنطقة مدينة المبعوثين حيث وجه المحافظ جهاز السرفيس وحي بولاق الدكرور وبالتعاون مع إدارة المرور في تحسين الحركة المرورية والتخطيط الجيد لمواقع تواجد سيارات السرفيس والقضاء على التكدس المرورى بشارع الشوربجى فى المنطقة من نزلة المحور وحتى مطلع الدائرى مع دراسة مواقع الدورانات ( يوترن ) بذلك القطاع .

شدد محافظ الجيزة علي رئيس حي بولاق الدكرور بضرورة رفع كافة أشكال الإشغالات والتعديات على الطريق العام بمنطقة الشوربجي لما تسببه من إعاقة للحركة المرورية مع التواجد الدوري والمتابعة اليومية لذلك .

كما تفقد المحافظ موقف السرفيس الجارى انشاؤه بشارع التحرير أسفل محور صفط والذى يسع 180سيارة ويخدم خطوط الدقى والسيدة عائشة والجيزة والقصر العينى والمترو موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال بالموقف لإدخالة الخدمة مع دعم شبكة الإنارة .

لافتا ان المحافظة حريصة علي التوسع في إنشاء مواقف السرفيس للقضاء على المواقف العشوائية وتوفير مواقع حضارية للمواطنين وتسهيل حركة التنقل لهم مع اضافه خطوط سير جديدة تخدم اكبر قطاع ممكن .

وكلف محافظ الجيزة رئيس حى بولاق الدكرور باستغلال عدد من المواقع أسفل الكبارى لتخصيصها كساحات انتظار للسيارات للقضاء على الانتظار الخاطئ لتيسير الحركة المرورية.

وتفقد المحافظ جراج معدات توزيع الحملات المركزية والفرق السريعة التابع لهيئة النظافة والتجميل بشارع الشوربجى والذى وجه خلاله بضرورة إجراء الصيانات الدورية للمعدات والسيارات للحفاظ عليها .

وتابع محافظ الجيزة أعمال رفع كفاءة وتطوير مركز شباب زنين وأعمال إزالة المبني الرئيسي المتهالك بالمركز في اطار تنفيذ خطه تطوير شامله بالمركز موجها برفع مخلفات هدم المبنى القديم بشكل فورى لعدم تراكم المخلفات .

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد والسادة أعضاء مجلس النواب والشيوخ محمد الحسيني وحسام المندوة ومحمود هشام وعمر زايد و ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش و شفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس وعبدالله نور رئيس حى بولاق الدكرور و هويدا خالد مدير مديرية الإسكان بالجيزة ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق وممثلي الإدارة العامة للمرور.

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