عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يتابع تنفيذ مشروع إنشاء موقف سرفيس التحرير

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة ميدانية بحي بولاق الدكرور لمتابعة جهود تحسين منظومة النظافة ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية ومنع التعديات على الطريق العام وعدداً من المشروعات الجارية . 
شملت جولة اللواء أحمد راشد شوارع الشوربجى والتحرير وزنين ومنطقة مدينة المبعوثين حيث وجه المحافظ جهاز السرفيس وحي بولاق الدكرور وبالتعاون مع إدارة المرور في تحسين الحركة المرورية والتخطيط الجيد لمواقع تواجد سيارات السرفيس والقضاء على التكدس المرورى بشارع الشوربجى فى المنطقة من نزلة المحور وحتى مطلع الدائرى مع دراسة مواقع الدورانات ( يوترن ) بذلك القطاع . 
شدد محافظ الجيزة علي رئيس حي بولاق الدكرور بضرورة رفع كافة أشكال الإشغالات والتعديات على الطريق العام بمنطقة الشوربجي لما تسببه من إعاقة للحركة المرورية مع التواجد الدوري والمتابعة اليومية لذلك . 
كما تفقد المحافظ موقف السرفيس الجارى انشاؤه بشارع التحرير أسفل محور صفط والذى يسع 180سيارة ويخدم خطوط الدقى والسيدة عائشة والجيزة والقصر العينى والمترو موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال بالموقف لإدخالة الخدمة مع دعم شبكة الإنارة .
لافتا ان المحافظة حريصة علي التوسع في إنشاء مواقف السرفيس للقضاء على المواقف العشوائية وتوفير مواقع حضارية للمواطنين وتسهيل حركة التنقل لهم مع اضافه خطوط سير جديدة تخدم اكبر قطاع ممكن . 
وكلف محافظ الجيزة رئيس حى بولاق الدكرور باستغلال عدد من المواقع أسفل الكبارى لتخصيصها كساحات انتظار للسيارات للقضاء على الانتظار الخاطئ لتيسير الحركة المرورية. 
وتفقد المحافظ جراج معدات توزيع الحملات المركزية والفرق السريعة التابع لهيئة النظافة والتجميل بشارع الشوربجى والذى وجه خلاله بضرورة إجراء الصيانات الدورية للمعدات والسيارات للحفاظ عليها . 
وتابع محافظ الجيزة أعمال رفع كفاءة وتطوير مركز شباب زنين وأعمال إزالة المبني الرئيسي المتهالك بالمركز في اطار تنفيذ خطه تطوير شامله بالمركز موجها برفع مخلفات هدم المبنى القديم بشكل فورى لعدم تراكم المخلفات . 
رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد والسادة أعضاء مجلس النواب والشيوخ محمد الحسيني وحسام المندوة ومحمود هشام وعمر زايد و ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش و شفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل ومحمود حسين رئيس جهاز  السرفيس وعبدالله نور رئيس حى بولاق الدكرور و هويدا خالد مدير مديرية الإسكان بالجيزة ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق وممثلي الإدارة العامة للمرور.

IMG-20230614-WA0010
IMG-20230614-WA0010
IMG-20230614-WA0015
IMG-20230614-WA0015
IMG-20230614-WA0019
IMG-20230614-WA0019
IMG-20230614-WA0011
IMG-20230614-WA0011
IMG-20230614-WA0014
IMG-20230614-WA0014
IMG-20230614-WA0013
IMG-20230614-WA0013
IMG-20230614-WA0008
IMG-20230614-WA0008
IMG-20230614-WA0009
IMG-20230614-WA0009
IMG-20230614-WA0012
IMG-20230614-WA0012
IMG-20230614-WA0020
IMG-20230614-WA0020
IMG-20230614-WA0021
IMG-20230614-WA0021
IMG-20230614-WA0016
IMG-20230614-WA0016
IMG-20230614-WA0018
IMG-20230614-WA0018
IMG-20230614-WA0017
IMG-20230614-WA0017
IMG-20230614-WA0022
IMG-20230614-WA0022
IMG-20230614-WA0006
IMG-20230614-WA0006
IMG-20230614-WA0007
IMG-20230614-WA0007
أحمد راشد محافظ الجيزة ادارة المرور التعديات على الطريق العام التكدس المروري الحركة المرورية الطرق والمحاور الطرق والمحاور المرورية الطريق العام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة النظافة والتجميل تحسين الحركة المرورية تيسير الحركة المرورية هيئة النظافة والتجميل حي بولاق الدكرور رئيس حي بولاق الدكرور ساحات انتظار للسيارات لتيسير الحركة المرورية محافظ الجيزة مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه.. زلزال جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الابنة الوحيدة لأسرتها.. «عبير» تركت هاتفها وحذاءها وألقت بنفسها في بحر شبين|شاهد

سيدة الفستان الأزرق: جوزي هددني بالطلاق علشان رقصت ومكنتش أعرف إني بتصور

واحد جاهز والتاني مفاجأة.. شوبير يعلن عن بديلي حمدي فتحي في الأهلي

الصفقة انتهت.. شوبير يكشف تطورات جديدة عن رحيل نجم الأهلي

قلب شتوي.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بشأن حالة طقس اليوم

ناقد رياضي: أوسوريو يُطيح بنجم الزمالك خارج حساباته

أبوالمعاطي زكي: الأهلي يقترب من بيع 3 لاعبين لتوفير العملة الصعبة

موضوعات متعلقة

محافظ الجيزة ينعى ضحايا حادث الكريمات

بواقع 225 سريرا.. محافظ الجيزة يتفقد مشروع التطوير الشامل بمستشفى بولاق الدكرور

تحرير 3029 محضرا لمخابز وبداليين تموينين ومنشآت مخالفة بالجيزة

تعرف على موعد تقديم الملفات لمدارس الثانوية العامة في محافظة الجيزة

ضبط 550 كيلو هياكل ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الجيزة|شاهد

تعرف على درجات القبول بالصف الأول الثانوي العام والفني بأنواعه في الجيزة

ورشة عمل للمشاركين في المبادرة الثانية للمشروعات الخضراء الذكية بالجيزة|شاهد

محافظ الجيزة يعتمد رسميا تنسيق القبول للثانوي العام والتعليم الفني 2023

ترشيحاتنا

رئيس شركة تنمية الريف يحصد جائزة الإنجاز المؤسسى بقمة مصر للأفضل 2023

استعدادا لكأس أمم إفريقيا .. موعد سفر المنتخب الأولمبي للمغرب

محمود محيي الدين يناقش مع مسئولين أوروبيين سبل تنفيذ مخرجات ومبادرات COP27

قانوني: السرعة في إعدام قاتل نيرة أشرف يحقق الردع.. والتنفيذ في ميادين عامة مرفوض

240 درجة.. محافظ الشرقية يعتمد الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام والفني

عاشق للفول المصري.. السفير التركي بالقاهرة في شوارع المحروسة| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل حسم النادي الأهلي مسابقة الدوري؟.. تعرف ما قالة قمصان عن كولر

اختبر قوة بصرك.. هل رأيت الخطأ الإملائي في الصورة

سيدة الفستان الأزرق: جوزي هددني بالطلاق علشان رقصت ومكنتش أعرف إني بتصور

تشعر بالإرهاق والتعب.. احذر نقص هذا الفيتامين

فيديو

كرّموه بطريقتهم| ماذا فعل طلاب آداب كفرالشيخ مع د. أيمن الحلفاوي؟.. فيديوجراف

فاحشة من الكبائر.. بسمة وهبة تنفعل على الهواء: إزاي بنروج لفكرة المساكنة

مفيش مراوح والامتحان صعب.. ماذا حدث مع طلاب الثانوية العامة اليوم؟ |شاهد

خان العيش والملح|تفاصيل مؤلمة في تخلص مصري من 3 أشخاص بقطر..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ