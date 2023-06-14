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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

‏مجرم يرتدي ملابس عسكرية للنصب على أصحاب المحلات التجارية بالقاهرة

المضبوطات
المضبوطات

انتحل مجرم صفه رجل شرطة حيث قام بارتداء ملابس عسكرية للنصب على أصحاب المحال التجارية بمنطقة المرج وتحصل منهم أموال الا أن حظه العثر أوقعه في قبضة رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة.

 

‏وكان اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة قد شدد على تكثيف التواجد الأمني بشوارع العاصمة لضبط كل ما يخل بالأمن العام ، وفي أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة المرج لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تلاحظ لها تواجد أحد الأشخاص يرتدى ملابس أميرية وعدم حمله تحقيق شخصية عسكرية أمكن ضبطه وتبين أنه له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وعثر بحوزته على بعض الأوراق مدون عليهم بخط اليد ضبط وإحضار ومبلغ مالى .

وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى النصب على أصحاب المحال التجارية عقب إيهامهم بأنه فرد شرطة ، والإستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير عدم تحرير محاضر ضدهم ، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى ، كما أقر بإرتكابه عدد (4) وقائع نصب بذات الأسلوب ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم وإتهموه بالنصب عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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