القاهرة الإخبارية: 203 شاحنات محملة بالمساعدات تتمكن من المرور إلى قطاع غزة|فيديو

قال مراسل القاهرة الإخبارية، أيمن عماد، إن 203 شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية تتمكن من العبور إلى قطاع غزة، من خلال الطريق الحدودي الملاصق لمنفذ رفح البري متجهين إلى منفذ كرم أبو سالم والمنفذ الإسرائيلي في منطقة العوجة، حتى يخضعوا لعملية التدقيق وهي المرحلة الأولى ثم يتم إنفاذ هذه الشاحنات إلى قطاع غزة.



وأضاف «عماد»، خلال رسالة على الهواء، أن منفذ رفح اليوم استقبل حتى هذه اللحظة 15 حالة من المصابين، موضحا أنهم خاضعوا لعملية التشخيص، ثم تم تحولهم إلى المستشفيات المصرية لاستكمال البرنامج العلاجي لهم.



وتابع أن هناك مساعي مصرية كبيرة لوقف إطلاق النار والتنديد في المحافل الدولية، موضحا أن أخر هذه التنديدات كانت أمس التي تتمثل في المطالبة من رئيس الخارجية المصري الذي كان يرافق نظيره الإيراني، بضرورة وقف إطلاق النار، وضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات أكبر إلى قطاع غزة.