شعبة الدخان : ندرة العملة الأجنبية صعّب استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج للسجائر

أكد إبراهيم إمبابى رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات أن ندرة العملة الأجنبية أدى إلى صعوبة استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج للسجائر ، لافتا أن هذه الأزمة مشكلة عامة على كل القطاعات.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن شركات السجائر لديها مخزون يكفى لمدة تتراوح ما بين 3 الى 4 اشهر ، مشيرا الى ان ازمة نقص السجائر نتيجة جشع تجار، ورغبتهم فى رفع الاسعار ، الامر الذى يؤدى بهم الى تخزين السلع.

وأوضح الامبابى أن المشكلة الأساسية فى تباطؤ الحكومة فى اتخاذ قرار رفع قيمة الضريبة على الشركات المنتجة بقيمة 2 جنيه ، وهو ما كان سيؤدى الى تسعير السجائر بزيادتها والتأخر ادى الى هذه الازمة.

ولفت الى ان الشعبة ليست جهة رقابية لمنع تلك البلبلة فى السوق، وانما توجد جهات رقابية قادرة على التحكم فى الازمة.