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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني عباس 36" على هامش المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

صدى البلد

عرضت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التونسية فيلم "عباس 36"، للمخرجة مروة جبارة الطيبي، ضمن على هامش الدورة 23 لمهرجان اتحاد اذاعات الدول العربية، المنعقدة في الجمهورية التونسية.

وعرض الفيلم بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي، بحضور حشد كبير من المناصرين للقضية الفلسطينية، الى جانب كوادر السفارة وكوادر منظمة التحرير الفلسطينية والجالية الفلسطينية بتونس.

ويروي الفيلم قصة عائلتين فلسطينيتين سكنتا نفس البيت في شارع "عباس 36" في حيفا، حيث كانت تسكنه عائلة أبو غيدا التي أجبرت قسرا أن تترك البيت في نكبة عام 1948، لتُصبح هذه العائلة رمزا للتهجير والتشتت في بقاع العالم، بعد أن انتشروا في 17 دولة، حالهم كحال أكثر من 750 ألف مواطن فلسطيني هجّرتهم إسرائيل وحولتهم إلى لاجئين.

وكان قد وصل الفنان تامر حسني إلى تونس لإحياء حفل ختام المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بمسرح قرطاج غدا الخميس. 

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وعلى جانب آخر طرح الفنان تامر حسني، بوستر جديد لفيلم تاج، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهر تامر حسني في البوستر وهو يحمل سيارة بيد واحدة، وعلق على الصورة كاتبًا: “انتظرونا ان شاء الله في العيد تاج”

فيلم تاج من إنتاج سلسلة "السوبر هيروز" في مصر والوطن العربي،  ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، يمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث، ويشهد ظهور أول بطل عربي خارق في السينما العربية.

الفيلم من بطولة الفنان تامر حسني، دينا الشربيني، المطربة ساندي، ويشارك في الفيلم النجم بيومي فؤاد والعديد من النجوم.

اتحاد إذاعات الدول العربية اتحاد إذاعات التواصل الاجتماع الجمهورية التونسية الجالية الفلسطينية

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