30 طعنة .. كواليس إنهاء شاب حياة شقيقه وسط الشارع بالمنيب

أجرت نيابة جنوب الجيزة تحقيقات موسعة في انهاء شاب لحياة شقيقه بـ 30 طعنة وسط الشارع بعد خلاف بينهما بسبب المخدرات.

قررت النيابة حبس المتهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل شقيقه الأكبر بنحو 30 طعنة في جسده بالشارع في المنيب وتبين من التحقيقات ان المتهم والمجني عليه توفي والديهما منذ عدة سنوات وكانا يقيمان برفقة شقيقهما الاكبر الذي كان يشاركهما تعاطي المخدرات ايضا لكنه فارق الحياة منذ عدة اشهر بـ"أوفر دوز".

واوضحت التحقيقات، أن المتهم يعاني من مرض نفسي، حتى انتهى أنه سدد لشقيقه الأكبر 30 طعنة في الشارع أمام مرأي ومسمع الجميع، وسقط قتيلا في الحال.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم اعتدى على شقيقه بسلاح أبيض، نتيجة خلافات أسرية، مما أسفر عن مقتله.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة تعرضه لاعتداء بسلاح أبيض في المنيب، توجهت على الفور قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين مقتل شاب على يد شقيقه طعنا بسلاح أبيض، نتيجة خلافات بسبب المخدرات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، والاستماع لأقوال شهود عيان، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.