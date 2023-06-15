أثينا تعلن الحداد 3 أيام بعد وفاة 78 شخصا إثر غرق زورق

عرضت فضائية “يرو نيوز” تقريرا عن الأوضاع في أثينا، حيث أعلنت الحداد مدة 3 أيام بعد وفاة 78 شخصا إثر غرق زورق كان يقل مهاجرين قبالة سواحل اليونان



وتقع اليونان في جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وتعد وجهة للفارين من الحروب والفقر، الآتين من آسيا أو إفريقيا أو الشرق الأوسط ويرغبون في الوصول إلى دول شمال أوروبا.

وأعلنت أثينا الحداد لمدة 3 أيام بعد وفاة عشرات الأشخاص في غرق زورق كان يقل مهاجرين.

وكان خفر السواحل اليوناني قد كشف عن حصيلة جديدة عن مصرع 78 شخصا كانوا على متن قارب مهاجرين، قبالة سواحل شبه جزيرة بيلوبونيز في الجنوب الغربي لليونان.