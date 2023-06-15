عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بحط جاز على شعرى.. صور أثارت الجدل لـ منى هلا

صدى البلد

تصدرت الفنانة منى هلا ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، وذلك بعد تحدثها استخدامها الجاز لتنعيم و تغذية شعرها  .


 

وتتميز منى هلا  ، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


 

وتعتمد منى هلا في أغلب الأحيان على الأزياء  و الإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أوالإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.


 

ومن الناحية الجمالية تعتمد منى هلا  على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.


 

وقالت سلمى أبو ضيف خلال لقائها في برنامج "كلام نواعم" عبر قناة mbc 1: "بقعد أفكر إن شاء الله لما ربنا يرزقني وأخلف أطفال حاسه ان الموضوع موتر جدا تربية الأطفال دلوقتي ممكن تكون صعبة جدا غير طبعا أن المدارس غالية جدا والواحد عايز يدخل أطفاله أحسن مدارس، وللأسف الأخلاق دلوقتي متغيرة عن زمان أن الواحد يعلم الولد إزاي يبقى ظهر لأخته ومامته وعنده أخلاق وطموح والبنت تبقى ملتزمة أن يكون عندها حرية فكر وتعليم وفي نفس الوقت تلتزم بالعادات والتقاليد".
 

IMG_9039
IMG_9039
IMG_9038
IMG_9038
IMG_9037
IMG_9037
IMG_9036
IMG_9036
IMG_9035
IMG_9035
IMG_9034
IMG_9034
الفنانة منى هلا الفنانة منى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحية الأهلي.. الكاف يزف خبرا سعيدا للوداد المغربي بعد ضياع لقب إفريقيا

فقدت النطق | نقل والدة محمد عادل إلى المستشفى بعد إعدامه

جوري بكر تنفصل عن زوجها

قرار عاجل من المحكمة بشأن مرتضى منصور في اتهامه بسب رئيس نادي الأهلي

اللاعب متردد .. صدمة مدوية لـ الأهلي بشأن تجديد نجم الفريق

ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على غينيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا

السيسي يكشف سبب زيادة أسعار اللحوم

أسماء غير متوقعة.. الراحلون عن الزمالك فى الموسم الجديد

موضوعات متعلقة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الدوم بالحليب؟

ماذا يفعل شاى السماق لجسمك؟

تستعين بالايشارب لغلق فتحة الفستان| أروى جودة تثير الجدل عبر إنستجرام

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحليب مع العسل على الريق؟

بالأحضان.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل برفقة حسام حبيب

بعد عملية التكميم.. مى كساب تثير الجدل بخصرها المنحوت

ماذا يفعل البطيخ لهؤلاء المرضى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحلبة؟

ترشيحاتنا

السودان .. القوات المسلحة تعلن مقتل والي غرب دارفور

هل تكرار قراءة الفاتحة في الركعة الواحدة يبطل الصلاة؟.. اعرف آراء الفقهاء

الملكة رانيا تثير الجدل عبر انستجرام بموقف طريف .. شاهد

بعد طلاقها منه .. معلومات لا تعرفها عن زوج جوري بكر

بسعر خرافى .. هيفاء وهبي تثير الجدل بتوب كورشيه

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السيسي يكشف سبب زيادة أسعار اللحوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انفصالها عن زوجها .. إطلالات مثيرة لجوري بكر

بحط جاز على شعرى.. صور أثارت الجدل لـ منى هلا

طريقة عمل آيس كريم الشيكولاتة في المنزل

بعد إصابتها بمرض نادر .. صور هلا رشدي تتصدر السوشيال ميديا

فيديو

ماذا طلب محمد عادل قبل إعدامه ووالد نيرة يتبرع بـ 10 ملايين جنيه |فيديو جراف

دفنه في عيادته .. وانبعاث رائحته كشف الجناية | تفاصيل مؤلمة

أم كلثوم هتغني ياحوستي السودة.. مصطفى كامل ينتفض ضد الذكاء الاصطناعي

خاطر بحياته .. سائق يقود شاحنة مشتعلة تحمل 20 طن بنزين في قنا/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ