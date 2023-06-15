بحط جاز على شعرى.. صور أثارت الجدل لـ منى هلا

تصدرت الفنانة منى هلا ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، وذلك بعد تحدثها استخدامها الجاز لتنعيم و تغذية شعرها .





وتتميز منى هلا ، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





وتعتمد منى هلا في أغلب الأحيان على الأزياء و الإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أوالإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.





ومن الناحية الجمالية تعتمد منى هلا على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.





وقالت سلمى أبو ضيف خلال لقائها في برنامج "كلام نواعم" عبر قناة mbc 1: "بقعد أفكر إن شاء الله لما ربنا يرزقني وأخلف أطفال حاسه ان الموضوع موتر جدا تربية الأطفال دلوقتي ممكن تكون صعبة جدا غير طبعا أن المدارس غالية جدا والواحد عايز يدخل أطفاله أحسن مدارس، وللأسف الأخلاق دلوقتي متغيرة عن زمان أن الواحد يعلم الولد إزاي يبقى ظهر لأخته ومامته وعنده أخلاق وطموح والبنت تبقى ملتزمة أن يكون عندها حرية فكر وتعليم وفي نفس الوقت تلتزم بالعادات والتقاليد".



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