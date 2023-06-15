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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عبد المنعم سعيد: مصر تعيش مشروعًا وطنيًا شاملا منذ 30 يونيو

الدكتور عبدالمنعم
الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ

أكد الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، أهمية أن يكون التنوع جزءًا من الثقافة العامة في المجتمع، لافتًا إلى أن مصر أصبحت أكثر مما كانت عليه، خاصة ما بعد ٣٠ يونيو.

 

وأضاف سعيد، خلال حواره في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي محمد الباز، على شاشة " إكسترا نيوز"، أنه كان لثورة ٣٠ يونيو قدرة على الصمود رغم الضغوط التي سعى لها الإخوان من خلال حرق الكنائس، لافتا إلى أن الشعب المصري أبدى صمودا قويًا في مواجهة تلك الضغوط، حيث تجسدت قيم المواطنة والوطنية.

 

مصر تعيش في مشروع 

 

وأشار «سعيد إلى أن المشروع الوطني مهم جدا، ومصر تعيش في مشروع وطني منذ ٣٠ يونيو وهو شامل، خاصة في مواجهة الإرهاب وكورونا، مؤكدًا أن الجهد الذي بذل في الاجتماعات الخاصة بالتنوع والتضامن المجتمعي جاءت بنتائج إيجابية.

 

وتابع: «كلما كانت الدولة تعيش في سلام مع جيرانها ومع الآخرين تكون أقوى بكثير في الاعتراف بالتنوع أكثر مما إذا كانت تعيش في حالة حرب»، مشددًا على أنه يجب أن يكون التنوع جزءًا من الثقافة العامة في المجتمع.

عبدالمنعم سعيد برنامج الشاهد مصر محمد الباز الشعب المصري

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