وزير الري بصحبة نظرائه الأفارقة في زيارة لقصر عابدين

توجه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري وعدد من الوزراء الأفارقة لزيارة قصر عابدين ، حيث أبدى الوزراء إعجابهم بالقصر ومحتوياته والذى يعد واحدا من أشهر قصور مصر التاريخية.

وفي ضوء رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) خلال عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ إنطلقت الجلسات الافتتاحية للإجتماعات الفنية للجمعية العمومية لمجلس وزراء المياه الأفارقة ، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من ١٣ – ١٥ يونيو الجارى ، وذلك بمشاركة عدد كبير من السادة وزراء المياه وكبار المسئولين بالدول الإفريقية

ومن المقرر خلال الاجتماعات إستعراض برامج وأنشطة الأمكاو المختلفة التي تهدف لتقديم الدعم الفنى للدول الإفريقية لرفع كفاءتها فى إستخدام مواردها المائية.

FB_IMG_1686784913703

FB_IMG_1686784911212

FB_IMG_1686784898824

FB_IMG_1686784893973