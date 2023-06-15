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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عرض مغر من السعودية لرعاية دوري السوبر الإفريقي .. تفاصيل

صدى البلد

أعلن فرج عامر عن عرض  السعودية لرعاية دوري السوبر الإفريقي المقام من ١١ أغسطس إلى ٢٠ سبتمبر.

وكتب فرج عامر عبر تويتر : السعودية تعرض ٢٠٠ مليون يورو لاستضافة دوري السوبر  الافريقي  المقام من ١١ أغسطس الي ٢٠ سبتمبر ويضم ١٠  أندية إفريقية أهمها الأهلي والوداد المغربي وصن داونز  والترجي التونسي وسيمبا التنزاني وحورية كوناكري ،  وكيزر تشيفز الجنوب افريقي وللعلم جائزة الفريق الفائز بالبطولة تتجاوز ٢٠ مليون دولار.

يذكر أن الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق كشف عن موعد انطلاق بطولة دوري السوبر الأفريقي.

وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير اون سبورت إف إم أن بطولة السوبر الأفريقي ستنطلق في الفترة من ٢٠ أغسطس حتي ١١ سبتمبر اي انها ستستمر ٢١ يوما فقط بنظام الذهاب والعودة وسيشارك بها ٨ أندية فقط.

وأضاف شوبير أنه سيتم تقسيم الـ 8 فرق المشاركة إلى مستويين؛ الأول سيضم الأهلي والوداد المغربي، إلى جانب صن داونز الجنوب إفريقي، والترجي التونسي، أما المستوى الثاني سيكون حوريا كوناكري، إلى جانب سيمبا التنزاني وريفرز يونايتد النيجيري ونادي آخر.

وتابع أن كل فريق من المستوى الأول سيواجه آخر من المستوى الثاني، عن طريق القرعة ليتأهل بعدها 4 فرق إلى دور نصف النهائي، ومن ثم إلى نهائي البطولة.

واختتم أن موعد كأس السوبر الإفريقي المقرر إقامتها بين الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا، وفريق اتحاد العاصمة الجزائري، حيث سيقام اللقاء خلال الفترة ما بين 11 إلى 13 أغسطس المقبل.

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