لقطات مذهلة لوحش السباقات الجديدة بوجاتي بوليد .. شاهد

مرت ثلاث سنوات في أكتوبر منذ أن كشفت بوجاتي لأول مرة عن بوليد الخارقة، لقد اقتربنا من إطلاقها أكثر من أي وقت مضى حيث تواصل بوجاتي اختبار الحزم الديناميكية الهوائية للطراز وتنتهي من إنتاج السيارة.

بوجاتي بوليد

وستبدأ عمليات التسليم في عام 2024 ، لكن السيارة الخارقة ظهرت للتو لأول مرة علنًا في سباق لومان الشهير 24 Hours of Le Mans لهذا العام.

بوجاتي بوليد

قدمت بوجاتي سيارة بوليد لأول مرة للعالم في عام 2020 ، لكنها لم تكشف عن نسخة الإنتاج إلا قبل بضعة أشهر، وتشير سلسلة الاختبارات التي تمر بها السيارة لدفعها إلى الحد الأقصى لضمان أنها خلق المستوى الصحيح للقوة السفلية وتحقق أفضل معالجة ممكنة، وتقوم شركة صناعة السيارات باختبارها على "حلبات سباق حقيقية وموقرة."

بوجاتي بوليد

سيولد بوليد الإنتاجي ما يقرب من ثلاثة أطنان من القوة السفلية وذلك بفضل الحزمة الديناميكية الهوائية، ففي المقدمة ، يقوم الفاصل بضغط الهواء ، ثم يتمدد تحت الموزع لخلق تأثير شفط يسحب بوليد إلى الأرض، وتعمل ستائر هوائية فريدة أمام العجلات الأمامية على توجيه الهواء حول السيارة ، مما يقلل من السحب الكلي، حتى أن بوجاتي صممت المرايا الجانبية لتحويل الهواء نحو المبردات الجانبية لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة.

بوجاتي بوليد

سيتمكن المتسابقون من ضبط الحزمة الهوائية لإيجاد التوازن الصحيح بين القوة الضاغطة والسحب، وسيتضمن ذلك مالكي الجناح الخلفي الذين يمكن تعيينهم لتلبية الخصائص الفريدة لكل مسار.

يعتبر التصميم الذي يركز على الحلبة السبب في دمج بوجاتي لمرآة الرؤية الخلفية المادية، والتي تسمح للسائقين بتقدير المسافات إلى السيارات التي تقف خلفهم بشكل أفضل.

بوجاتي بوليد

تأتي سيارة بوجاتي بوليد بمحرك رباعي الشاحن التوربيني سعة 8.0 لتر W16 ينتج قوة تصل الى 1,578 حصانًا و 1,180 رطلًا من عزم الدوران، ويبلغ وزنها 3637 رطلاً (1650 كجم) وتولد ما يقرب من 6600 رطل من القوة الضاغطة بسرعة.

تبدأ عمليات التسليم في العام المقبل، وستصنع بوجاتي 40 فقط من السيارات الخارقة للحلبات فقط، وسيكلف كل منها 4.3 مليون دولار.

حلقت بوليد على حلبة السباق في لومان بعد ظهر يوم السبت مع آندي والاس، الفائز بلقب لومان عام 1988، والذي يعتبر سائق بوجاتي الرسمي.