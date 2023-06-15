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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالكاجوال .. هاجر أحمد تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

صدى البلد

شاركت الفنانة هاجر أحمد جمهورها جلسة تصوير جديدة  ، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت هاجر أحمد بإطلالة كاجوال أنيقة مرتدية بلوزة باللون الوردي ، و لم تتكلف بوضع المكياج، مما حازت على إعجاب متابعيها.

من ناحية أخرى، تنتظر هاجر أحمد عرض فيلمها الجديد الذي يحمل اسم "أهل الكهف" من بطولة خالد النبوي، غادةعادل، محمود حميدة، أحمد عيد، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، مصطفى فهمي وصبري فواز، عن روايةتوفيق الحكيم بنفس الاسم، معالجة سينمائية أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.

إطلالة الفنانة هاجر احمد اطلالات هاجر احمد الفنانة هاجر أحمد

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