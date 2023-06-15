بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في حادثين بالمنيا

لقي شخص مصرعه غرقا في خزان مياه زراعي بأحدي الأراضي الزراعية الصحراوية غرب مركز العدوه في المنيا كما أصيب 6 أشخاص آخرين في انقلاب ملاكي تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة، يفيد مصرع عامل زراعة من مركز مغاغة، غرقا في خزان مياه زراعية ، بأحدي الزراعات بالأراضي الصحراوية غرب العدوه .

تم نقل الجثة الي مشرحة مستشفي العدوه المركزي تحت تصرف النيابة العامة .

وكشف تقرير مفتش الصحة عن وفاه العامل باسفكسيا الغرف فقررت النيابة العامة التصريح بدفن جثة المتوفي وتكليف البحث الجنائي بالتحري .



كما تلقت أجهزة الامن إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة رقم 3857 ى - ط - ر ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي جنوب مدخل البستان ب 5 كيلو متر أمام مركز سمالوط بسبب اختلال عجلة القيادة.

واسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة وهم محمد. ر. ع 46 سنة، وميادة 12 سنة وميران عامين ومنه 8 سنوات ومريم 15 سنة وشيماء. س. ف 39 سنة، مقيمون جميعا بمحافظة أسيوط .

تم نقل المصابين الي مستشفي سمالوط التخصصي لتلقي العلاج والتحفظ علي المركبة تحت تصرف النيابة العامة.