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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في حادثين بالمنيا

حادثي مرور بالمنيا
حادثي مرور بالمنيا

لقي شخص مصرعه غرقا في خزان مياه زراعي بأحدي الأراضي الزراعية الصحراوية غرب مركز العدوه في المنيا كما أصيب 6 أشخاص آخرين في انقلاب ملاكي تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة، يفيد مصرع  عامل زراعة من  مركز مغاغة، غرقا في  خزان مياه زراعية ، بأحدي الزراعات بالأراضي الصحراوية غرب العدوه .

تم نقل الجثة  الي مشرحة مستشفي العدوه المركزي تحت تصرف النيابة العامة .

وكشف تقرير  مفتش الصحة عن وفاه العامل باسفكسيا الغرف فقررت النيابة العامة التصريح بدفن جثة المتوفي وتكليف البحث الجنائي بالتحري .


كما تلقت أجهزة الامن إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة رقم 3857 ى - ط - ر  ملاكي على الطريق  الصحراوي الشرقي جنوب مدخل البستان ب 5 كيلو متر أمام مركز سمالوط بسبب اختلال عجلة القيادة.

واسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة وهم محمد. ر. ع 46 سنة، وميادة 12 سنة وميران عامين ومنه 8 سنوات ومريم 15 سنة وشيماء. س.  ف 39 سنة، مقيمون جميعا بمحافظة أسيوط .

تم نقل المصابين الي مستشفي سمالوط التخصصي لتلقي العلاج والتحفظ علي المركبة تحت تصرف النيابة العامة.

 

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