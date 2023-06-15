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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مبادرة اعرف قدر نبيك بالمجلس القومي للمرأة بسيناء

مبادرة اعرف قدر نبيك
مبادرة اعرف قدر نبيك بالعريش

نفذ المجلس  القومي للمرأة بشمال سيناء، اللقاء الثالث لمبادرة "اعرف قدر نبيك (صلى الله عليه وسلّم) وذلك يوم الخميس الموافق ١٥ يونيو ٢٠٢٣م.،  بحضور ٣٠ سيدة بمقر المجلس القومي للمرأة ، في إطار بروتوكول التعاون بين المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء ومديرية الأوقاف بشمال سيناء،  وتحت رعاية  الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة وتحت إشراف ورئاسة إحسان غالي مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء .

 

القيم الإسلامية:

 

وأكدت إحسان داود غالى مقررة الفرع ، ان هذه المبادرة لها أكبر الأثر فى إحياء القيم الإسلامية ، والمعاني الإنسانية ،  في إطار التعريف بالنبي (صلى الله عليه وسلم) وبيان أخلاقه وشمائله.

  كما تحدثت ، عن اختصاصات المجلس القومي للمرأة والتعريف به وأهدافه ومتي أنشيء وعن دور المجلس القومى للمرأة في التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة ، وعن دعم المرأة المعيلة والأكثر احتياجا والبرامج التي أطلقها المجلس للنهوض بالمرأة المصرية وتمكينها من أداء دورها بالمجتمع والعمل على حل المشكلات والمعوقات التي تواجهها.

كما تحدثت عن مبادرة تنمية الأسرة المصرية التي أطلقها رئيس الجمهورية للحفاظ على كيان الأسرة المصرية.

وتحدث الشيخ الشحات، مفتش متابعة بالأوقاف، عن  مبادرة "اعرف قدر نبيك (صلى الله عليه وسلم) ، كما تحدث عن أسماء سيدنا محمد وميلاده وعائلته ، وكذلك كما هجرة النبي وحياه النبي قبل الهجرة وبعدها وتحدث عن وفاه النبي.


كما تحدث الشيخ محمود عن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وشمائله حيث ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إرث هائل من الأخلاق والمعاملات التي نسير على خطاها .

 

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