نائب: افتتاح محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية إنجاز جديد في قطاع النقل

قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن افتتاح الرئيس السيسى، محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، اليوم، هو بمثابة إنجاز جديد من إنجازات الدولة والقيادة السياسية في قطاع النقل، مضيفا، المحطة إنجاز حقيقي يدعو للفخر بما تحقق علي أرض مصر من طفرة وتحول كبير في قطاع النقل البحرى، فهى أول محطة من نوعها يتم تشغيلها بالموانئ المصرية تدعم تجارة الترانزيت، وهو ما ينعكس ايجابيا على مركز مصر فى التجارة واللوجيستيات.

وأضاف النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل بمجلس النواب فى بيان صحفى له ، أن مثل تلك المشروعات تؤكد الإرادة والعزيمة لدى الدولة في استكمال مسيرة التطوير والتنمية، مشيرا إلي أن محطة تحيا مصر تكلفت 7 مليارات جنيه مصرى للأعمال الإنشائية، و3 مليار جنيه للأجهزة والبنية الموجودة، بإجمالى 10 مليارات جنيه، ممولين من هيئة قناة السويس، وميناء الإسكندرية، وهيئة الموانئ، و أن تطوير قطاع النقل البحرى تكلف 200 مليار جنيه، مشيرا إلي أن المحطة مملوكة بالكامل لهيئات وشركات مصرية وبأموال مصرية بالكامل، وتم انشائها بواسطة شركات مصرية وباستشارى مصرى، وأنه تم التعاقد مع شركة عالمية للتشغيل.

ولفت إلي أن المحطة تضم أحدث وأكبر أوناش لتفريغ وتحميل السفن العملاقة، وتعمل هذه بالأوناش بشكل اتوماتيكى، وهو ما يسرع عملية الشحن والتفريغ، بالإضافة إلى وجود أوناش أخرى تعمل فى ساحات التخزين، لتسهيل عملية تخزين الحاويات، وكل الأوناش تعمل بالكهرباء حفاظا علي البيئة، تماشيا مع توجهات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.

وتابع قرقر، أن المحطة تعتبر من أهم المشروعات التى نفذتها وزارة النقل فى مجال النقل البحرى، وهو ما أكده وزير النقل، المهندس كامل الوزير، خلال استعراضه مكونات المحطة أمام الرئيس السيسي، حيث تشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات)، وقادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت، كما أن أطوال أرصفة المحطة تقدر بحوالى 2450 مترا طوليا مما يؤهل المحطة لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة.

وأكد قرقر، أهمية ما تم إعلانه بأن من المنتظر أن يعمل بها أياد عاملة مصرية بنسبة تزيد عن 95% والذى بدورة يوفر حوالى 1500 وظيفة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة، مشيرا إلى أن ذلك يساعد في الحد من البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين وزيادة معدل النمو.