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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد إعلان إجلاء الآلاف | الإعصار بيبارجوي يضرب الهند .. فيديو

بيبارجوي
بيبارجوي

أظهرت مقاطع فيديو، علي منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الخميس، لحظة ضرب الإعصار "بيبارجوي" لمناطق متفرقة من الهند.

وأعلنت السلطات الهندية، في وقت سابق من اليوم الخميس، إجلاء أكثر من 75 ألف شخص من المناطق الساحلية  بسبب الإعصار المداري “بيبارجوي”.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية، إن الإعصار يتمركز على بعد 180 كيلومترا قبالة ميناء جاكاو في ولاية جوجارات الهندية، وعلى بعد 270 كيلومترا من كراتشي في باكستان.

الهند تعلن إجلاء أكثر من 75 ألف شخص مع اقتراب إعصار "بيبارجوي"

باكستان: اقتراب إعصار مداري بيبارجوي من سواحلها مساء اليوم

وذكرت الإدارة أن الإعصار سيكون مصحوبا برياح تبلغ سرعتها 150 كيلومترا في الساعة وأمطار غزيرة.

الأعاصير تضرب مراراً وتكرراً شمال المحيط الهندي، حيث يعيش عشرات الملايين من الأشخاص، لكن العلماء يؤكدون أن وتيرتها وشدتها بسبب الاحتباس الحراري.

بيبارجوي الهند باكستان جاكاو

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