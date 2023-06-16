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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بلوك.. فارس كرم يطرح رابع أغاني ألبومه الجديد غدا

فارس كرم
فارس كرم

ينتظر الفنان فارس كرم، طرح رابع أغاني ألبومه الجديد، التي تحمل اسم بلوك، غدا السبت، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وباقي المنصات الإلكترونية. 

وطرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام، برومو أغنية بلوك لـ فارس كرم، معلنة عن طرحها غدا السبت. 

 

ألبوم فارس كرم

كان الفنان فارس كرم، طرح 3 أغاني من ألبومه الجديد، أخرها أغنية تحمل اسم عالسريع، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب. 

أغنية عالسريع لـ فارس كرم، هي ثاني أغاني ألبومه الجديد، وهي من كلمات وألحان فارس اسكندر، وتوزيع موسيقي عمر صباغ. 

 

فارس كرم - أغنية عالمرة

كما طرح فارس كرم، ثالث أغاني ألبومه التي تحمل اسم عالمرة، وهي من كلمات وألحان أحمد عبد النبي، وتوزيع عمر صباغ. 

 

فارس كرم - يسقط كل حدا سافل

في آخر مايو الماضي، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية الفنان فارس كرم، الجديدة، التي تحمل اسم يسقط كل حدا سافل، عبر منصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي، بالإضافة إلى موقع الفيديوهات يوتيوب. 

أغنية يسقط كل حدا سافل لـ فارس كرم، من كلمات رياض العلي، ألحان علي عبدالكريم حسون، توزيع موسيقي عمر صباغ. 

 

كلمات أغنية يسقط كل حدا سافل

بطل في حدا طيب بطل في حدا ملاك كلو بيطلع بالآخر نذل مشبّع الكارات يسقط كل حدا سافل يسقط كل حدا خواّن إلك الله يا غافل إحمدو عا نعمة النسيان الله يستر من الجايي ما حدا بفكّر فيك كلو بإيدو مكوايّ وع كيفو بدو يكويك يسقط كل حدا سافل يسقط كل حدا خواّن إلك الله يا غافل إحمدو عا نعمة النسيان وينو الطّيب الحنون وينو هيدا الما بخون لبتشوفو عينك مرة بشوفك بعشر عيون

أحدث أغاني فارس كرم

في مارس 2023، طرح المطرب فارس كرم أغنيته الشهيرة عالهدا بنسختها الجديدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، جميع المنصات الرقمية.

فارس كرم قد سبق وطرح هذه الأغنية منذ عدة سنوات وتحديدا منذ ما يقرب من 8 سنوات، وحققت نجاحا كبيرا، لذلك قرر إعادة طرحها بتوزيع جديد عبر صفحات السوشيال ميديا.

الأغنية من كلمات فارس إسكندر وألحان سليم سلامة ومن توزيع عمر الصباغ، وهو الذي تولى مهمة إعادة توزيعها من جديد.

 

أعمال فارس كرم

وطرح الفنان فارس كرم، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “هالله هالله يا دني” وذلك على طريقة الفيديو كليب، عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.

والأغنية من كلمات وألحان فارس إسكندر، وتوزيع عمر صباغ، والكليب من إخراج سام كيال.

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