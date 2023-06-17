الاستفادة من الزراعة الذكية وإدارة مياه الآبار.. مقترحات نائبة الشيوخ سماء سليمان

تناقش لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، غدا الأحد ، تقرير تقرير اللجنة المعد عن ثلاثة اقتراحات برغبة مقدمة من النائبة سماء سليمان، بشأن الاستفادة من منظومة الزراعة الذكية لتوفير المياه المستخدمة في الزراعة التي استحدثتها الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء للتكيف مع التغير المناخي.

وأخر بشأن الاستفادة من منظومة إدارة مياه الآبار التي استحدثتها الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء للتكيف مع التغير المناخي.

وأخر بشأن الاستفادة من منظومة الري الذكي لتوفير ثلث المياه المستخدمة في زراعة الأرز التي استحدثتها الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء للتكيف مع التغير المناخي.