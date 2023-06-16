عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إشادة برلمانية وحزبية واسعة بعد افتتاح الرئيس السيسي محطة تحيا مصر بالإسكندرية

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء مؤتمر الشباب بالإسكندرية

أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات السياسية بمحافظة الإسكندرية بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحافظة الإسكندرية، ودعمه الكامل للإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط.

قام الرئيس السيسي بافتتاح جامعة برج العرب التكنولوجية، وعدد من المشروعات بالمحافظة، بالإضافة إلى حضوره المؤتمر الوطني للشباب، حيث شهد عدد من الجلسات والحوارات الموسعة بمشاركة لفيف من الشخصيات العامة والسياسية التي تمثل التنوع السياسي والفكري للدولة المصرية.


وقال النائب محمد صبري، عضو مجلس الشيوخ وأمين الشئون البرلمانية المركزي بحزب مستقبل وطن، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، محطة "تحيا مصر" مُتعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، يعد أحد أهم مشروعات النقل البحري في مصر، والتي تساهم في وضع مصر في مصاف الدول صاحبة الموانئ ذات الأداء العالمي الحديث، نظرًا لكونها محطة لوجستية ذكية خضراء تعمل بأحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة في شحن وتفريغ وتداول البضائع سواء حاويات أو البضائع العامة.

شباب الإسكندرية: المؤتمر الوطني خارطة طريق للجمهورية الجديدة


وأكد أن توجه مصر يستهدف تطوير الموانئ لتكوين ظهير من المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية بها بما يعزز من قدرتها في دعم حركة التجارة والتصدير والاستيراد، ويرسخ من موقع مصر الجغرافي كمركز لوجستي إقليمي وعالمي، وذلك إيمانًا بأن نهضة الأمم تعتمد بشكل حيوي على شبكة النقل من موانئ ومطارات وطرق ومحاور، كبنية أساسية داعمة لكافة قطاعات الدولة".

وأشاد النائب خالد شلبي عضو مجلس النواب أمين تنظيم مستقبل وطن بالإسكندرية، بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي الكامل لجميع المشروعات القومية التي تُنفذ في محافظة الإسكندرية، وذلك في إطار المخطط الاستراتيجي للمحافظة لعام 2032.


وأكد شلبي أن القيادة السياسية في مصر، وعلى رأسها الرئيس السيسي، مهتمة بتنمية البنية التحتية لعروس البحر باعتبارها العاصمة الثانية، وبها العديد من الفرص الاستثمارية والتنموية المهمة، مشيرًا إلى أن الإسكندرية حظيت باهتمام غير مسبوق في ظل الجمهورية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس السيسي، والدليل على ذلك هو العدد الضخم من المشروعات القومية المنفذة بالمحافظة في جميع المجالات.


من جانبه، قال النائب الصافي عبد العال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الجولات التفقدية للرئيس السيسي خلال يومين بمحافظة الإسكندرية، وافتتاح عدد من المشاريع بميناء الإسكندرية، تؤكد على خطى مصر الحقيقية فى بناء الجمهورية الجديدة، مضيفا انه أيضا رسالة بمدى شعبية الرئيس السيسي وإحساسه بالمواطن المصري، وانتصاره لحق الوطن في تنفيذ مشاريع ضخمة والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.


وأضاف عبد العال أن زيارة الرئيس السيسي للإسكندرية وحضور مؤتمر الشباب ببرج العرب يؤكد على دعم الرئيس للشباب فى كافة المجالات وإعطائهم فرصة للتعبير عن أنفسهم والاستماع إلى مشاكلهم وطرق حلها، مؤكدًا أن عمليات التنمية التي تتم على مستوى الجمهورية، سيكون لها تأثير إيجابي كبير لدعم الاقتصاد الوطني، وقدرة على تجاوز كافة الأزمات العالمية بفضل التكاتف بين أبناء الشعب المصري مع الدولة المصرية تحت قيادة السيسي، وهو قائد لحمة وطنية هائلة من أجل مصر.


بدوره، قال قال المهندس الاستشاري السيد حسن، أمين الإسكان والمرافق بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، وعضو مجلس إدارة نادي المهندسين، إن محطة تحيا مصر متعددة الأعراض تعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها وزارة النقل في مجال النقل البحري على مستوى الشرق الأوسط، مؤكدًا أنها تعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء؛ مما يساهم في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية.


وأضاف أن الهدف من هذه المحطة أن تكون محطة ذكية خضراء تعمل بأفضل الوسائل الحديثة في شحن وتفريغ وتداول البضائع سواء حاويات أو البضائع العامة، مُشيرًا إلى أن المحطة تمتلك 1260 حاوية مبردة تتيح تصدير المنتجات المصرية بجودة عالية مع الحفاظ عليها.


وقال محمد مجاهد، أمين عام حزب حماة الوطن بالإسكندرية، إن المؤتمر الوطني للشباب الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي في الجامعة التكنولوجية ببرج العرب، جاء كاشفا لحجم الإنجازات التي تنفذها الدولة خاصة في  محافظتي الإسكندرية والبحيرة،  و ظهر فعليا امتداد يد التطوير في كل جوانب المدينة من طرق ومستشفيات وإسكان اجتماعي وشباب وفاخر، وهو ما يؤكد أن الدولة تعمل علي كل المستويات والفئات. 


وأشاد محمد مجاهد بالتطوير الكبير الذي شهدته ميناء الإسكندرية وأحدثت نقله نوعية علي مستوي موانئ البحر المتوسط خلال فترة وجيزة لم تتجاوز عامان، متقدمًا بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، علي ما يبذله من جهود لإعادة الإسكندرية إلى ما كانت عليه من قبل عروس البحر المتوسط وليكون ميناء الإسكندرية درة الموانئ العالمية ومنطقة جذب تجاري وبحري تسهم في إعادة الحركة والعمل لأبنائها.
 

الاسكندرية البحر الابيض المتوسط الرئيس عبدالفتاح السيسي الشخصيات العامة الشخصيات السياسية الطاقة الاستيعابية المؤتمر الوطني للشباب النواب والشيوخ النقل البحري المناطق اللوجستية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عنده 85 سنة.. حلمي بكر يعقد قرانه على زوجته السابقة في حضور ابنته

بـ ألفاظ خارجة | خناقة وبلطجة أمام مول طلعت حرب .. فيديو

انتهت بـ بلوك .. خلافات عائلية بين هنا الزاهد وكريم فهمي وزوجته

لاستعادة عرش إفريقيا.. رجل أعمال سعودي يقدم عرضا مغريا للوداد المغربي

الزوجة الثانية وسحر هدف الأهلي في الوداد| مرتضى منصور يواصل إطلاق قذائفه: "مشفناش جون عبدالمنعم"

خاين ومعايا فيديوهات وإثباتات.. زوجة سعد الصغير تفجر مفاجأةٍ صادمة عن طلاقها

3 شهور|مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار الآن بعد تصريحات الرئيس السيسي

رغم شائعات الطلاق| أحمد سعد ينتظر مولودا من زوجته علياء بسيوني.. صور

ترشيحاتنا

بـ توجيه مرتضى منصور | موسم ناري للزمالك بـ 7 صفقات سوبر

المتحف الزراعي يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين على معرض الزهور

السعودية تستقبل أولى رحلات الحجاج من السودان

بينهم مصريون| بيان عاجل من الخارجية بعد غرق مركب هجرة غير شرعية باليونان

الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى| صور

وقف المحافظ الإلكترونية بـ شركات الاتصالات.. رد عاجل من الحكومة| القصة كاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 علامات تظهر على الجلد.. مؤشرات الإصابة بـ مرض الكبد الدهني

حيرت علماء الأرض.. سر الابتسامة الحزينة لـ"الموناليزا" وسبب رسم اللوحة

بعد شائعة طلاقها.. جوري بكر تشارك متابعيها صورة جديدة تجمعها بزوجها

بـ روشتة دوائية | هاني الناظر يحذر من هذا الفعل في الصيف

فيديو

بسبب الآيس كريم .. تفاصيل مؤلمة باللحظات الأخيرة في حياة طفلتين |فيديو

الكيلو بـ 150 جنيها.. مفاجأة في أسعار الأضاحي.. فيديو

جوع وعطش.. روشتة طبيب الشرقية بخصوص الوالدين تثير الجدل / فيديو جراف

هزة قوية تضرب الذهب وتفاصيل سعر الدولار.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: الثانوية العامة .. العبرة بالخواتيم

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

اﻟﻤﺰﻳﺪ