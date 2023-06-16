إشادة برلمانية وحزبية واسعة بعد افتتاح الرئيس السيسي محطة تحيا مصر بالإسكندرية

أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات السياسية بمحافظة الإسكندرية بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحافظة الإسكندرية، ودعمه الكامل للإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط.

قام الرئيس السيسي بافتتاح جامعة برج العرب التكنولوجية، وعدد من المشروعات بالمحافظة، بالإضافة إلى حضوره المؤتمر الوطني للشباب، حيث شهد عدد من الجلسات والحوارات الموسعة بمشاركة لفيف من الشخصيات العامة والسياسية التي تمثل التنوع السياسي والفكري للدولة المصرية.



وقال النائب محمد صبري، عضو مجلس الشيوخ وأمين الشئون البرلمانية المركزي بحزب مستقبل وطن، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، محطة "تحيا مصر" مُتعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، يعد أحد أهم مشروعات النقل البحري في مصر، والتي تساهم في وضع مصر في مصاف الدول صاحبة الموانئ ذات الأداء العالمي الحديث، نظرًا لكونها محطة لوجستية ذكية خضراء تعمل بأحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة في شحن وتفريغ وتداول البضائع سواء حاويات أو البضائع العامة.



وأكد أن توجه مصر يستهدف تطوير الموانئ لتكوين ظهير من المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية بها بما يعزز من قدرتها في دعم حركة التجارة والتصدير والاستيراد، ويرسخ من موقع مصر الجغرافي كمركز لوجستي إقليمي وعالمي، وذلك إيمانًا بأن نهضة الأمم تعتمد بشكل حيوي على شبكة النقل من موانئ ومطارات وطرق ومحاور، كبنية أساسية داعمة لكافة قطاعات الدولة".

وأشاد النائب خالد شلبي عضو مجلس النواب أمين تنظيم مستقبل وطن بالإسكندرية، بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي الكامل لجميع المشروعات القومية التي تُنفذ في محافظة الإسكندرية، وذلك في إطار المخطط الاستراتيجي للمحافظة لعام 2032.



وأكد شلبي أن القيادة السياسية في مصر، وعلى رأسها الرئيس السيسي، مهتمة بتنمية البنية التحتية لعروس البحر باعتبارها العاصمة الثانية، وبها العديد من الفرص الاستثمارية والتنموية المهمة، مشيرًا إلى أن الإسكندرية حظيت باهتمام غير مسبوق في ظل الجمهورية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس السيسي، والدليل على ذلك هو العدد الضخم من المشروعات القومية المنفذة بالمحافظة في جميع المجالات.



من جانبه، قال النائب الصافي عبد العال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الجولات التفقدية للرئيس السيسي خلال يومين بمحافظة الإسكندرية، وافتتاح عدد من المشاريع بميناء الإسكندرية، تؤكد على خطى مصر الحقيقية فى بناء الجمهورية الجديدة، مضيفا انه أيضا رسالة بمدى شعبية الرئيس السيسي وإحساسه بالمواطن المصري، وانتصاره لحق الوطن في تنفيذ مشاريع ضخمة والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.



وأضاف عبد العال أن زيارة الرئيس السيسي للإسكندرية وحضور مؤتمر الشباب ببرج العرب يؤكد على دعم الرئيس للشباب فى كافة المجالات وإعطائهم فرصة للتعبير عن أنفسهم والاستماع إلى مشاكلهم وطرق حلها، مؤكدًا أن عمليات التنمية التي تتم على مستوى الجمهورية، سيكون لها تأثير إيجابي كبير لدعم الاقتصاد الوطني، وقدرة على تجاوز كافة الأزمات العالمية بفضل التكاتف بين أبناء الشعب المصري مع الدولة المصرية تحت قيادة السيسي، وهو قائد لحمة وطنية هائلة من أجل مصر.



بدوره، قال قال المهندس الاستشاري السيد حسن، أمين الإسكان والمرافق بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، وعضو مجلس إدارة نادي المهندسين، إن محطة تحيا مصر متعددة الأعراض تعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها وزارة النقل في مجال النقل البحري على مستوى الشرق الأوسط، مؤكدًا أنها تعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء؛ مما يساهم في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية.



وأضاف أن الهدف من هذه المحطة أن تكون محطة ذكية خضراء تعمل بأفضل الوسائل الحديثة في شحن وتفريغ وتداول البضائع سواء حاويات أو البضائع العامة، مُشيرًا إلى أن المحطة تمتلك 1260 حاوية مبردة تتيح تصدير المنتجات المصرية بجودة عالية مع الحفاظ عليها.



وقال محمد مجاهد، أمين عام حزب حماة الوطن بالإسكندرية، إن المؤتمر الوطني للشباب الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي في الجامعة التكنولوجية ببرج العرب، جاء كاشفا لحجم الإنجازات التي تنفذها الدولة خاصة في محافظتي الإسكندرية والبحيرة، و ظهر فعليا امتداد يد التطوير في كل جوانب المدينة من طرق ومستشفيات وإسكان اجتماعي وشباب وفاخر، وهو ما يؤكد أن الدولة تعمل علي كل المستويات والفئات.



وأشاد محمد مجاهد بالتطوير الكبير الذي شهدته ميناء الإسكندرية وأحدثت نقله نوعية علي مستوي موانئ البحر المتوسط خلال فترة وجيزة لم تتجاوز عامان، متقدمًا بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، علي ما يبذله من جهود لإعادة الإسكندرية إلى ما كانت عليه من قبل عروس البحر المتوسط وليكون ميناء الإسكندرية درة الموانئ العالمية ومنطقة جذب تجاري وبحري تسهم في إعادة الحركة والعمل لأبنائها.

