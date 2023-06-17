عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس موظفة استولت على 1.5 مليون جنيه من عهدتها بالبنك

حبس سيدة
حبس سيدة

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس موظفة بأحد البنوك في محافظة القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالاستيلاء على 1.5 مليون جنيه من أموال البنك.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

كانت قد نجحت أجهزة الأمن في القبض على موظفة بأحد البنوك في محافظة القاهرة  لاتهامها بالاستيلاء على 1.5 مليون جنيه من أموال البنك، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغا من مسئولى أحد البنوك بقيام موظفة بذات البنك مقيمة بمحافظة القاهرة باختلاس مبالغ مالية من عهدتها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة، وقيام المذكورة باستغلال طبيعة عملها واختصاصها الوظيفى والاستيلاء على مبالغ مالية بإجمالى 1.5 مليون جنيه دون وجه حق.

تم استهداف المتهمة وضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، كما أمكن التوصل لجميع المستندات المؤيدة لصحة الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس موظفة البنوك القاهرة أموال البنك موظفة إختلاس مبالغ مالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوية من حظ الأهلي | ماجي الحلواني توجّه رسالة مهمة لـ الخطيب

الأهلي تصنيف أول | الكاف يعلن موعد قرعة دوري السوبر الأفريقي

حديد عز يتراجع 2000 جنيه مرة واحدة|مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن

سأغتنمها فورًا.. بيرسي تاو يصدم الجماهير بشأن بقائه مع الأهلي

أحمد حسن: عرض خليجي مغرٍ لحارس مرمى الأهلي

طبيب الأهلي يكشف مفاجأة عن عودة أكرم توفيق

مش بيبعت صور وفويسات .. عطل مفاجئ يضرب واتساب في مصر وبعض دول العالم

وفاة الأخ الثالث للطفلين ضحية الآيس كريم في سوهاج

موضوعات متعلقة

محاكمة جديدة لـ مرتضى منصور بتهمة سب الخطيب ومحامي الأهلي

محاولة اختطاف رجل أعمال شهير في القاهرة.. التفاصيل الكاملة

أمه توفت وجاله اكتئاب.. قاتل والده في القاهرة: محدش حنين عليا غيرها

قرار قضائي جديد ضد إعلامي شهير بسبب المذيعة شيماء جمال

كوكتيل ممنوعات.. حبس تاجر مخدرات بالقاهرة الجديدة

19 كيلو حشيش .. حبس تاجري مخدرات بالزاوية الحمراء

24 كيسا.. حبس تاجر مخدرات لحيازته حشيش ببدر

خامات رديئة.. حبس كهربائي يصنع أدوات كهربائية مجهولة بالقاهرة

ترشيحاتنا

600 جنيه كاملة|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21 الآن

وزير الري يودع نظرائه من كينيا وأوغندا بمطار القاهرة

دعاء الرزق من 23 كلمة يقيك فضيحتي الفقر والديون.. ردده في الصباح

أكلات إقتصادبة.. طريقة عمل شوربة عدس بجبة

إلغاء رحلة طيران أمريكية قبل ثواني من إقلاعها لسبب صادم..اعرف القصة كاملة

ارتفاع كبير في سعر النفط عالميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروض فنية للكبار والصغار.. ثقافة الإسماعيلية تختتم قافلتها بقرية الوراورة

طائر ضخم يصطدم بطائرة يثير جدل رواد السوشيال ميديا.. شاهد

على المسرح الكبير.. هبة طوجي والموسيقار أسامة الرحباني يتالقان بحفل الأوبرا

حقيقة فيديو يثير الجدل عن ظهور سمكة قرش على أحد شواطئ تونس

فيديو

اصطادت سمكة قرش وطبخته.. شيف مصرية تثير جدلا على السوشيال ميديا

إحنا إللي أكلنا القرش.. بلوجر تستغل التريند وتطبخ سمكة كاملة

اتجوز 11 مرة.. حكاية منتج شهير خدع بنات الناس

راموس ينضم إلى الأهلي السعودي.. إيه الحكاية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: الثانوية العامة .. العبرة بالخواتيم

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

اﻟﻤﺰﻳﺪ