حبس موظفة استولت على 1.5 مليون جنيه من عهدتها بالبنك

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس موظفة بأحد البنوك في محافظة القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالاستيلاء على 1.5 مليون جنيه من أموال البنك.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

كانت قد نجحت أجهزة الأمن في القبض على موظفة بأحد البنوك في محافظة القاهرة لاتهامها بالاستيلاء على 1.5 مليون جنيه من أموال البنك، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغا من مسئولى أحد البنوك بقيام موظفة بذات البنك مقيمة بمحافظة القاهرة باختلاس مبالغ مالية من عهدتها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة، وقيام المذكورة باستغلال طبيعة عملها واختصاصها الوظيفى والاستيلاء على مبالغ مالية بإجمالى 1.5 مليون جنيه دون وجه حق.

تم استهداف المتهمة وضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، كما أمكن التوصل لجميع المستندات المؤيدة لصحة الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.