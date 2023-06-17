وليد صلاح عبد اللطيف: مروان عطية الامتداد الطبيعي لطارق حامد

أكد وليد صلاح عبد اللطيف نجم الزمالك الأسبق، على أن مروان عطية لاعب النادي الأهلي هو امتداد لطارق حامد لاعب الأبيض السابق.

وقال نجم الزمالك الأسبق خلال تواجده في برنامج الكلاسيكو مع سهام صالح : طارق حامد هو مثال للاعب رقم 6 في الملعب، بالرغم من فارق السن لكن طارق قادر ان يتفوق على اي منافس ليه.

وتابع: طارق دائما بيحاول أن يكون متطور، فكان ينقصه الكرات الطويلة، لكن دلوقت بيعملها بكل سهولة.

وواصل :" اما مروان عطية هو اللي جاي واستطاع في فترة قصيرة أن يكون محور هام داخل الأهلي اكبر ناد في أفريقيا.

واختتم:" في رأيي مران عطية امتداد لطارق حامد.