ذبح الأضحية في الشارع يغرمك 3 آلاف جنيه.. تفاصيل

أعلنت محافظة الجيزة، عن فتح المجازر مجانا أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك تحفيزًا لهم على ذبح الأضاحي في المجازر حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة.

وقررت المحافظة توقيع عقوبة على الذبح في الشارع وإقامة شوادر للأضاحي خلال عيد الأضحى، بقيمة غرامة تصل إلى 3 آلاف جنيه.

أيام عيد الأضحى المبارك

و تستعد مديرية امن الجيزة لاستقبال عيد الأضحى وتأمين احتفالات المواطنين .

وبدأت الإدارة العامة لمباحث التموين بشن حملات مكبرة علي الأسواق بالتنسيق مع الطب البيطري ومفتشي الأغذية للتأكد من توافر السلع الأساسية سواء بالمجمعات الاستهلاكية او منافذ البيع وتستهدف الحملات في الاساس التفتيش علي محلات الجزارة واللحوم المعروضة بها للتأكد من صلاحيتها للمستهلك وعدم مخالفة الجزار للتسعيرة وأيضا التأكد من عدم وجود مخالفات خارج المجازر الحكومية.

وأكدت مصادر أمنية ان الحملات طوال الايام الماضية أشارت إلى توفر جميع السلع الغذائية وعدم وجود نقص في اي منها مع الالتزام بالتفتيش الدائم علي التجار لمنع حالات الغش ورفع الاسعار، وتتولي ادارة شرطة التموين بالجيزة شن الحملات علي المنيب وكرداسة لزيادة العمل بهما خلال الايام المقبلة مع التفتيش علي شوادر بيع الاضاحي خاصة التي تنتشر في بعض الأحيان بمحيط وزارة الزراعة بالدقي لإزالتها.

وارتكزت خطة تأمين عيد الاضحي 2023 على محورين أساسيين أولهما تعيين الخدمات اللازمة لمتابعة الحالة الأمنية طوال أيام العيد، والثانى تعيين الخدمات اللازمة لتأمين ساحات صلاة العيد عن طريق تكليف قيادات المباحث الجنائية بتأمين أماكن الصلاة بالمساجد والساحات بالميادين الكبري فى جميع الأنحاء وتضمنت الخطة ايضا تعزيز التواجد الأمنى والخدمات الشرطية بحثية ونظامية أمام الملاهى والمسارح ودور السينما والحدائق العامة والمتنزهات والمراسى النيلية والنوادى التى تشهد تجمعات جماهيرية خلال فترة أيام العيد، بهدف حفظ الأمن وضبط كل ما يخل بالأمن العام.

وقامت الإدارة العامة للمرور بتكثيف الحملات المرورية علي كافة الطرق والمحاور الرئيسية لإزالة الإشغالات وتسهيل المرور خاصة فى أيام العيد، مع مد فترات الورديات المسائية للثانية صباحا، بالإضافة إلى تكثيف تواجد الأوناش حول الساحات، لمنع وقوف السيارات حول ساحات صلاة العيد وتسهيل حركة المرور.