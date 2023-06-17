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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

1.9 مليار درهم حجم التصرفات العقارية في عجمان خلال مايو 2023

صدى البلد

أعلن المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان أن السوق العقاري في الإمارة شهد 1000 تصرف عقاري خلال مايو الماضي بقيمة إجمالية بلغت 1.9 مليار درهم محققاً نمواً ملحوظاً بـ 133 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022، مشيرا إلى أن الدائرة سجلت 779 عملية تداول بإجمالي 1.36 مليار درهم فيما شهدت منطقة "العامرة" أعلى قيمة مبايعة بـ 380 مليوندرهم.

وقال مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري إن الإرتفاع الملموس في معدلات النمو والأرقام الإيجابية المسجلة خلال شهر مايو تؤكد قوة وصلابة السوق العقاري الذي حافظ على نسقه التصاعدي وأدائه القياسي، مشيرا إلى أن عجمان شهدت تزايداً ملحوظاً في حجم الإستثمارات وحافظت على نشاطها وعززت مكانتها كواحدة من الوجهات المهمة للإستثمار العقاري بفضل تنوع الفرص وملاءمة الأسعار لاحتياجات مختلف المستثمرين فضلاً عن عوامل جذب أخرى أهمها سهولة ممارسة الأعمال وزيادة مستوى الشفافية والتطور المتسارع للبنية التحتية.

وأشار المهيري إلى أن الدائرة سجلت 156 عملية رهن بلغت قيمتها الإجمالية 395 مليون درهم حيث تم تسجيل أعلى قيمة رهن بقيمة 173 مليون درهم في منطقة "العامرة"، وجاء حي "الياسمين" على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً يليه كل من "الحليو 2" و"الزاهية"، كما تصدر مشروع "عجمان ون" قائمة المشاريع الرئيسية الأكثر تداولاً متقدماً على كل من مشروعي "مدينة الإمارات" و "لؤلؤة عجمان".

التصرفات العقارية في عجمان العقارية السوق العقاري التصرفات العقارية الشفافية التنظيم

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