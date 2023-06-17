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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

زراعة البرلمان تناقش اقتراحا برغبة بشأن استيراد وبيع حبوب الغلة..غدا

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تعقد لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، اجتماعًا غدا الأحد ،  تناقش خلاله الاقتراح برغبة المقدم من النائبين نصيف حفناوي وحسين خضير بشأن استيراد وبيع حبوب الغلة التي يستخدمها الفلاحين في حفظ الغلال والأرز من التسوس،  وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الصحة والسكان، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، وبحضور المسئولين عن وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والصحة والسكان، والتنمية.

فيما تناقش اللجنة،  خلال اجتماعها بعد غدا الأثنين ، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر بشأن تشديد الرقابة على المطاحن وعودة تفعيل صناديق التأمين على الثروة الحيوانية، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، وبحضور المسئولين من وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والتموين والتجارة الداخلية.

وتناقش اللجنة مساء بعد غدا الأثنين، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد فوزى بشأن بعض المقترحات التي تساعد في تذليل المعوقات التي تواجه قطاع الزراعة والإنتاج الزراعي في مصر بحضور المسئولين عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

كما من المقرر أن تستعرض اللجنة خلال، اجتماعاتها الأسبوع الحالى، تقرير اللجنة المعد عن ثلاثة اقتراحات برغبة مقدمة من  النائبة سماء سليمان، بشأن الاستفادة من منظومة الزراعة الذكية لتوفير المياه المستخدمة في الزراعة التي استحدثتها الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء للتكيف مع التغير المناخي، وبشأن الاستفادة من منظومة إدارة مياه الآبار التي استحدثتها الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء للتكيف مع التغير المناخى، و بشأن الاستفادة من منظومة الري الذكي لتوفير ثلث المياه المستخدمة في زراعة الأرز التي استحدثتها الهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء للتكيف مع التغير المناخي. 

وأيضًا تستعرض اللجنة،  تقريرها حول الاقتراح برغبة المقدم من النائب ياسر الهضيبي بشأن وضع استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم ومنتجات الألبان.

الاقتراح برغبة حبوب الغلة الفلاحين حفظ الغلال المطاحن

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