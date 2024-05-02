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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيه كتير أهم من شيكابالا| ناقد رياضي يوجه رسالة مثيرة لرئيس الزمالك

حسين لبيب
حسين لبيب

وجه الناقد الرياضي خالد طلعت رسالة شديدة اللهجة إلى حسين لبيب رئيس نادي الزمالك.

وكتب طلعت من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" ردي على الكابتن حسين لبيب بخصوص إحصائية تراجع نتائج الزمالك في وجود شيكابالا".

تابع :" أول حاجة خالص، كابتن حسين لبيب اتكلم عليا وقال انه ميعرفش اسمي، بس انا حابب أفكره لما اتقابلنا في حفل المستشار تركي أل الشيخ في الرياض يوم 7 مارس اللي فات، ليلة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر ، وسلمت عليه ، وقالي "أهلا يا خالد انا متابعك مع مهيب وعامل شغل كويس".

واضاف :" ثانيا كابتن حسين سألني ايه الغرض والهدف من احصائية شيكابالا ، حابب أوضح للكابتن حسين ان في أوروبا والدول المتقدمة دلوقتي ، أهم حاجة لمتابعة الفرق واللاعبين وتحديد مستواهم وكشف أوجه الايجابيات والسلبيات ، عنصر الارقام والاحصائيات ، ومفيش فريق كبير في العالم كله الا وعنده في الجهاز الفني فرد (على الأقل) مسؤول عن الأرقام والإحصائيات للفريق ككل ولكل لاعب على حدة وبيقدمها للمدير الفني عشان يستفيد منها في اختياره للتشكيل وتوظيف اللاعبين ، والشخص ده بيتقاضى مرتب كبير مش قليل خالص.

وأشار الي :" طبعا الشخص ده بيقدم للمدير الفني احصائيات مفصلة لكل لاعب في الفريق في المشاركات والجري في الملعب والتصويب وفقدان الكرة وكل حاجة ، وكمان بيقدمله دور اللاعب ده مع الفريق وتأثيره ، يعني لما بيلعب أساسي بيجيد ولا لاء ، وفريقه بيكسب ولا بيخسر ، ولما بينزل بديل بيكون تأثيره ايه على نتيجة مباراة فريقه ، هل بيكون متعادل وهو بيكسبه أو بيكون مثلا كسبان وبعد لما بينزل فريقه بيخسر ، ومن خلال الاحصائيات دي المدرب بيستفيد ويعرف مين مفيد للفريق ومين مش مفيد ويقرر يلعب مين وميلعبش مين".

وتابع :" الاحصائيات دي كلها انا بعملها وبقدمها سواء في وسائل الاعلام من خلال برنامج اللعيب على قناة ام بي سي مصر ، أو من خلال حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي ، وفيه مدربين كتير بيستفيدوا منها وبيكلموني يقولولي كده ويشكروني".

وأضاف لما بعمل احصائية شيكابالا بقدم معلومة مهمة للجهاز الفني للزمالك بتقول ان شيكابالا لما بيلعب نتايج الفريق بتكون سيئة وبيخسر كتير، ولما بيكون مش موجود النتايج بتكون مميزة والفريق بيكسب ومخسرش ولا مرة ، وده طبعا مالوش علاقة بموضوع النحس (حاشا لله) أو التفاؤل والتشاؤم ولكن اكيد الاحصائية دي بتعبر عن حاجة مهمة لأن الارقام مبتكذبش ان وجود شيكابالا في الملعب غير مفيد للزمالك وخصوصا لو لعب أساسي ، وده بسبب عامل السن (ودي سنة الحياة) ونقص اللياقة البدنية وبالتالي صعب ان شيكا يرجع يدافع وده بيأثر بالسلب على الفريق ككل ، وكمان معظم الوقت تصرفاته بالكرة بتكون غير سليمة وبيكون فيها بعض الأنانية زي الصورة الموجودة مع البوست

واشارة كمان شيكابالا مركزه الأساسي جناح يمين وده نفس مركز زيزو أفضل لاعب في مصر وبالتالي مشاركة شيكا بتكون على حساب زيزو او بيغير مركزه وبيلعب في مركز تاني خطورته بتقل جدا ، وغير زيزو مركز لاعب الوسط المهاجم في الزمالك مليان بلاعبين أفضل بكتير من شيكا زي عبد الله السعيد ومصطفى شلبي وناصر ماهر وأحمد حمدي وابراهيما نداي وموتيابا وبالتالي مشاركة شيكا بيتجي على حساب واحد منهم.

المفروض ان احصائية زي دي تفيد الجهاز الفني للزمالك ويعرف ان شيكا دلوقتي في السن ده وبالأرقام دي اللي مش بتكذب مينفعش ينزل أساسي وممكن يلعب بديل نصف ساعة يكون مفيد لكن غير كده صعب ، والمفروض ان إحصائية زي دي تسعد مجلس ادارة الزمالك لاني بقدملهم ارقام تفيدهم وتساعد في تطور اداء الفريق وتساعد في تحسين النتائج وتحقيق البطولات لو أخدوا بيها

أهم الماتشات اللي لعبها شيكابالا أساسي مع الزمالك في الموسمين الماضي والحالي ومعظها شهد اخفاقات للزمالك :

التعادل مع المريخ السوداني 0-0 - الهزيمة من الترجي التونسي 2-0 - الهزيمة من أسوان 2-1 - الهزيمة من الاسماعيلي 2-1 - االتعادل مع الداخلية 1-1 ، الهزيمة من الأهلي 4-1 - الهزيمة من أرتا سولار الجيبوتي 2-0 - الهزيمة من انبي 2-1 - الهزيمة من الشباب السعودي 1-0 ، الهزيمة من الجونة 3-2 والتعادل مع دريمز الغاني في القاهرة 0-0 !!!

أهم الماتشات اللي شيكابالا ملعبش فيها أساسي ومعظمها ملعبش خالص او لعب دقايق قليلة في الموسمين الماضي والحالي ومعظمها الزمالك كسبها :

الفوز على فلامبو الرواندي رايح جاي 1-0 و5-1 ، الفوز على الترجي التونسي 3-1 ، الفوز على المريخ السوداني 4-3 ، الفوز على سموحة 2-0 - الفوز على سيراميكا 2-0 - الفوز على البنك الأهلي 1-0 - الفوز على حرس الحدود 4-0 - الفوز على الاسماعيلي 3-1 - الفوز على فيوتشر 2-1 - الفوز على البنك الأهلي 1-0 - الفوز على حرس الحدود 3-0 - الفوز على أسوان 1-0 - الفوز على غزل المحلة 2-0 - الفوز على فيوتشر 2-0 - الفوز على الداخلية 1-0 - الفوز على الاتحاد 3-0 - الفوز على الاهلي 2-1 في الدوري ، الفوز على دريمز 3-0 في غانا.

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