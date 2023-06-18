أخبار التعليم| شاومينج يزعم تسريب امتحان عربي الثانوية العامة الفجر .. والتعليم: ماحدش يصدقه..موعد أول ذي الحجة.. 11 يوما على مواعيد عيد الأضحى..موعد إجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

شاومينج يزعم تسريب امتحان عربي الثانوية العامة الفجر .. والتعليم: ماحدش يصدقه

وجّه شاومينج رسالة جديدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لإيهام طلاب الثانوية العامة 2023 بتسريب امتحان اللغة العربية ، قبل ساعات قليلة من امتحان اللغة العربية المقرر أداؤه في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية في تمام التاسعة صباحًا.

تعليمات عاجلة من حقوق عين شمس بشأن امتحان المعادلة الفرنسية

أعلنت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، بأن علي طلاب الفرقة الرابعة بالشعبتين العربية والإنجليزية بالمعادلة الفرنسية سرعة التسجيل وأداء الامتحان في المواعيد المحددة تجنبًا لتأخر تاريخ منحهم شهادة التخرج.

موعد أول ذي الحجة.. 11 يوما على مواعيد عيد الأضحى

تشتعل محركات البحث في الوقت الحالي في البحث عن مواعيد أول ذي الحجة 1444 هجرية، والذي يرتبط بوقفة عرفات، ومع موعد إجازة عيد الأضحى المبارك، ويرتبط بفريضة الحج الذي تعد أحد أركان الإسلام الخمسة، وفريضة على كل مسلم قادر على أداءها.

هل تختلف رؤية عيد الأضحى في الدول العربية أم تتفق؟|الفلك يقول كلمته

مع الأيام الأخيرة من شهر ذو القعدة، تلتفت الجماهير العربية إلى التقويم الهجري لمعرفة متى يهل هلال شهر ذي الحجة وبالتبعية يترقب الناس موعد بدء العشر من ذي الحجة، ووقفة عرفات وعيد الأضحى، وتبدأ الدول في الوقت الحالي في الاستعداد لرصد الهلال لتحديد مواعيد بداية الشهر، ولكن هل تختلف مواعيد بداية الشهر في الدول العربية أم تتفق؟.

شروط حصول طلاب الجامعات على درجات الرأفة .. اعرفها

قال الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن درجات الرأفة تعتبر إحدى الوسائل التي أقرتها القوانين واللوائح الجامعية؛ بهدف مساعدة بعض الطلاب ذوي الحالات الخاصة، على تجاوز تلك الحالات، بحيث تسهم في تغيير حال الطالب من وضع إلى وضع آخر، وذلك من خلال منحه درجات معينة، حددتها اللوائح والقوانين، كتغيير حال الطالب من الرسوب في 3 مواد؛ وبالتالي إعادة السنة، إلى مادتين فقط؛ وبالتالي إمكانية انتقاله إلى السنة التالية.

البحوث الفلكية تستطلع هلال شهر ذي الحجة .. غدا

يتطلع المسلمون في جميع أنحاء العالم إلى معرفة موعد ثبوت هلال شهر ذي الحجة 1444، لارتباطهم بهذه المناسبات ذات الطابع الخاص، وخاصة مع حلول موسم الحج، الذي يعد أحد أركان الإسلام الخمسة، وفريضة على كل مسلم قادر على أداءها

موعد إجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2023

وافق المجلس الأعلى للجامعات على إجراء اختبارات القدرات لكافة الكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات، وهي (التربية الرياضية، التربية الموسيقية، التربية الفنية، التربية النوعية شعب "تربية فنية، وتربية موسيقية"، شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية بجامعة المنصورة فقط، الفنون التطبيقية، التربية شعب "تربية فنية، وتربية موسيقية"، الفنون الجميلة "فنون وعمارة)