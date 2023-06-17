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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شاومينج يزعم تسريب امتحان عربي الثانوية العامة الفجر .. والتعليم: ماحدش يصدقه

شاومينج
شاومينج

وجّه شاومينج رسالة جديدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لإيهام طلاب الثانوية العامة 2023 بتسريب امتحان اللغة العربية ، قبل ساعات قليلة من امتحان اللغة العربية المقرر أداؤه في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية في تمام التاسعة صباحًا. 

حيث قال شاومينج في رسالته التي وجههًا لطلاب الثانوية العامة 2023 ليقنعهم بـ تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023: "الناس اللي  حاجزة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة .. ان شاء الله الامتحان هينزل علي جروبات الواتساب الليلة قبل صلاة الفجر ومتوفر الإجابات النموذجية .. ياريت الناس متزنقش نفسها .. الحجز بيتم من خلال رسايل الصفحة .. تعالي خاص

شاومينج

من جانبها حذّرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، طلاب الثانوية العامة 2023 من الانسياق وراء مثل هذه الرسائل التي يتعمد شاومينج وأعوانه إطلاقها قبل كل امتحان من امتحانات الثانوية العامة 2023 ، ونفي مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تماما وجود أي احتمالية لـ تسريب امتحان اللغة العربية قبل توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لصدى البلد: إن شاومينج يزعم تسريب امتحان اللغة العربية قبل توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بهدف إثارة الجدل وإرباك الطلاب واستغلال قلقهم لجمع الأموال منهم مقابل “أكذوبة تسريب الامتحان”. 

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا يمكن تسريب امتحان اللغة العربية قبل توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 في التاسعة من صباح الغد ، لان جميع اوراق امتحان اللغة العربية مؤمنة تأمينًا مشددًا من جانب الجهات الأمنية المعنية في الدولة ، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال اختراق تأمين امتحانات الثانوية العامة 2023. 

مواصفات امتحان اللغة العربية المقرر توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 غدا

  • مجموع درجاته من 80 درجة.
  • إجمالي عدد الأسئلة 55 سؤالًا.
  • عدد الأسئلة المقالية 4 أسئلة مقالية مخصص لها 10 درجات.
  • عدد الأسئلة الموضوعية 51 سؤالًا بمجموع 70 درجة .

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الإحصاء

الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء - الجغرافيا

إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الأحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء - التاريخ

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا - التفاضل - علم النفس

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا

الخميس 13 يوليو 2023 : الأحياء - الجبر - الفلسفة

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