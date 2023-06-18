مجدي أحمد علي: زفينا المغير والإخوان بأغنية مع السلامة يا بوعمة مايلة

قال المخرج مجدي أحمد علي، إن أحد الإخوان جاء للتفاوض معهم في وزراه الثقافة وقت اعتصام الفنانين والمثقفين بوزارة الثقافة، قبل ثورة 30 يونيو.



وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه حضر الاجتماع مع بهاء طاهر، والفنان سامح الصريطي، وعرض عليهم وقتها عودة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وأحمد مجاهد، بعد طردهما من الوزارة على أن يتم فض الاعتصام، وأن يتم عمل مهرجان السينما، ولكن تم رفض عرضهم.



وتابع، أنهم قالوا إنه لابد من رحيل النظام وكان هذا بعد 10 أيام من الاعتصام وأنه أدرك في هذه اللحظة أنهم بدأوا يضعفوا، مشيرًا إلى أنه بعد 15 يوما جاء الإخوان بكمية كبيرة وعلى رأسهم أحمد المغير، والشباب خرجوا خارج الوزارة وكل السيدات كن بالداخل وكنا نهتف وهم يهتفون والشرطة كانت بيننا وبينهم ومنعت العنف لأنهم كانوا مسلحين.

مع السلامة يا بو عمة مايلة



وأشار إلى أنهم أدركوا أن فض الاعتصام مستحيل ومن اللحظات الفارقة أنهم كانوا يقولون لهم حين مغادرتهم الوزارة: "مع السلامة يا بو عمة مايلة"، مؤكدًا أن قصة ضرب أحمد المغير أمر لن ينساه.