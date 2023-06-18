عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مجدي أحمد علي: زفينا المغير والإخوان بأغنية مع السلامة يا بوعمة مايلة

المخرج مجدي أحمد
المخرج مجدي أحمد علي

قال المخرج مجدي أحمد علي، إن أحد الإخوان جاء للتفاوض معهم في وزراه الثقافة وقت اعتصام الفنانين والمثقفين بوزارة الثقافة، قبل ثورة 30 يونيو.


وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه حضر الاجتماع مع بهاء طاهر، والفنان سامح الصريطي، وعرض عليهم وقتها عودة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وأحمد مجاهد، بعد طردهما من الوزارة على أن يتم فض الاعتصام، وأن يتم عمل مهرجان السينما، ولكن تم رفض عرضهم.


وتابع، أنهم قالوا إنه لابد من رحيل النظام وكان هذا بعد 10 أيام من الاعتصام وأنه أدرك في هذه اللحظة أنهم بدأوا يضعفوا، مشيرًا إلى أنه  بعد 15 يوما جاء الإخوان بكمية كبيرة وعلى رأسهم أحمد المغير، والشباب خرجوا خارج الوزارة وكل السيدات كن بالداخل وكنا نهتف وهم يهتفون والشرطة كانت بيننا وبينهم ومنعت العنف لأنهم كانوا مسلحين.

 

مع السلامة يا بو عمة مايلة


وأشار إلى أنهم أدركوا أن فض الاعتصام مستحيل ومن اللحظات الفارقة أنهم كانوا يقولون لهم حين مغادرتهم الوزارة: "مع السلامة يا بو عمة مايلة"، مؤكدًا أن قصة ضرب أحمد المغير أمر لن ينساه.

الإخوان وزارة الثقافة 30 يونيو محمد الباز الاعتصام أحمد المغير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لاعب مفاجأة.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

قرار عاجل من الهند يوفر لمصر مليارات الدولارات .. ماذا يحدث

زواج عرفي ومخدر في العصير.. اعترافات المتهمة الثانية بجريمة طبيب الساحل

أفشة والكارتي | الكشف عن صفقة تبادلية كبرى بين الأهلي وبيراميدز

الكاف يزف بشرى للأهلي بعد تتويجه ببطولة أبطال إفريقيا

عشت معاه سنة كاملة بدون زواج | طليقة وائل كفوري تفجر مفاجأة

الأهلي يستقر على عودة ثنائى الفريق

خطفت الأنظار بجمالها .. أحدث ظهور لطليقة وائل كفوري بعد خسارة وزنها

ترشيحاتنا

أستاذ بالعلوم البحرية يحذر: لحم سمك القرش ضار بالصحة

تونس.. تطورات جديدة في قضية الإخواني علي العريض رئيس الحكومة الأسبق

اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذي الحجة ووقفة عرفات

هل يجوز الحج مرتين في نفس العام؟.. علي جمعة: ممنوع وغير مقبول

ادرس في اليابان من خلال منح التعليم العالي.. تفاصيل

سهام صالح: أهلي جدة لم يفاوض الشناوي ويسعي لضم حارس أوروبي قوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصدرت الترند برقصة.. صور أثارت ضجة لـ أسما شريف منير

هؤلاء دافعوا عن سيدة الفستان الأزرق .. ما السبب وماذا قالوا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشكولاته الداكنة ؟

لو بتكسّر على طول| هذه الفيتامينات مقوية لـ «الأظافر».. خبيرة تغذية توضح

فيديو

سقطة مهيب تكشف مخطط الزمالك لخطف إلياس الجلاصي.. والنادي المصري يرد

قدام عيالهم | خناقة أمهات في مدرسة بلبنان تشعل السوشيال ميديا ..فيديو

لفظ أنفاسه وهو حاضن المصحف.. قصة أربعيني تأثر بها الملايين |فيديوجراف

وزير الدفاع يلتقي نظيره الزامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كنوز مصر الخالدة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: الثانوية العامة .. العبرة بالخواتيم

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ