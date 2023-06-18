أمير عزمي مجاهد: ما يحدث في الزمالك قد يعرضه لصراع الهبوط مستقبلًا

قال أمير عزمي مجاهد نجم الزمالك السابق، إن النادي يعاني من غياب الاستقرار الإداري، بخلاف الأزمات المالية، وهو ما صعب الأمور تمامًا داخل النادي على رأسها فريق الكرة.

وأضاف أمير عزمي، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه لا بد من إيجاد حلول لما يحدث داخل الزمالك، خاصة وأن الاستمرار بهذا الشكل يزيد من الأزمات ويُعرض النادي لكوارث.

وأشار نجم الزمالك السابق، إلى أن استمرار هذا الوضع قد يضعه في أزمة المنافسة على البقاء في الدوري، وهو ما حدث في الإسماعيلي، مشددًا أنه يُرحب بأي عمل داخل الزمالك كونه بيته وهو من صنع اسمه.

واختتم تصريحاته «عدم مشاركة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا، أمر كارثي، وعدم تدعيم الفريق قبل البطولة العربية، ينذر بأمر أسوأ من الذي حدث خلال الموسم الحالي، ومباراة نهائي القرن أمام الأهلي عام 2020 ليست سببًا في سقوط الزمالك».