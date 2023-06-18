المكسيك.. العثور على 129 مهاجرا داخل شاحنة

قال المعهد الوطني للهجرة في المكسيك، إن السلطات عثرت على 129 مهاجرًا، معظمهم من جواتيمالا، مكدسين في شاحنة بولاية فيراكروز بشرق البلاد.

وأضاف المعهد في بيان أن المسافرين الذين تم العثور عليهم، الجمعة، بينهم بالغون، و 19 قاصرًا غير مصحوبين بذويهم.

وأوضح أنه سيتم وضع الأطفال تحت رعاية الدولة، بينما سيتم بحث حالات الآخرين لتحديد وضعهم القانوني في المكسيك، فيما جرى القبض على 4 من المشتبه بهم في عملية تهريب المهاجرين.

واكتشف موظفو الهجرة في أواخر مايو الماضي، 175 مهاجراً، معظمهم من أمريكا الوسطى، في ولاية تشياباس بجنوب غربي المكسيك. وتم إيقاف 300 شخص آخرين عند نقطة تفتيش في فيراكروز في مارس.