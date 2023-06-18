كهربا يقود تشكيل منتخب مصر المتوقع في مواجهة جنوب السودان الودية

يلتقي منتخب مصر مع نظيره جنوب السودان اليوم الأحد ، في مباراة ودية بينهما على ستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء وسيتم إذاعتها عبر قناة أون تايم سبورت.



ومن المتوقع أن يدخل المنتخب الوطني مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: هشام صلاح، علي جبر، ياسر إبراهيم وأحمد فتوح.

خط الوسط: محمود حمادة، مهند لاشين ومحمد رضا بوبو.

الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، مصطفى فتحي " حسين الشحات " ومحمود عبد المنعم كهربا.

وحقق المنتخب الوطني الفوز على منتخب غينيا 2-1 يوم الأربعاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية «كوت ديفوار 2023» والتي تقام مطلع العام المقبل، ليتصدر مجموعته، الرابعة، برصيد 12 نقطة.